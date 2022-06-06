نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي توسان 2023 منافسة كيا سبورتاج الجديدة وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هيونداي توسان 2023 ، سيارة هيونداي هي سيارة عائلية متعددة الاستخدامات مثل نظيرتها كيا سبورتاج 2023 وهي من أكثر السيارات أنتشاراً خاصة في السوق المصري كما أن السيارة الجديدة تنزل بعدة فئات كما أنها تختلف في أشياء كثيرة مثل المحرك التي تعتمد عليه والسعر فهو عامل مهم أيضاً وبالتأكيد عامل الترفية في السيارة وفي تلك المقالة سوف نتعرف على السيارة وداخليتها ومحركاتها فتابعونا.

مواصفات هيونداي توسان 2023

سيارة الـSUV الرائعة Hyundai 2023 تتميز بالعديد من الأشياء بداية من خارجية السيارة وصولاً إلى الأمن في السيارة. وبالطبع وسائل الترفيه في السيارة. حيث أن السيارة متعددة الاستخدامات كما أن الأخبار حول السيارة ليست واضحة لذلك تابعوا المقالة لمعرفة المزيد مجهزة بمحرك صفاته هي :

المحرك بسعة 1.6 لتر “تيربو:.

قوة المحرك لسيارة الكروس الأوفر 180 حصان.

مقدار عزم دوران السيارة 265 نيوتن لكل متر.

مذلك تتمتع السيارة بناقل حركة بـستة سرعات “أوتوماتيكي”.

مواصفات هيونداي توسان 2023 أن نظام الدفع في السيارة أمامي.

أن نظام الدفع في السيارة أمامي. معدل استهلاك الوقود في السيارة 7.4 لتر لكل 100 كم.

كما أن معدل التسارع في السيارة 9.4 ثانية لكي تصل لسرعة 100 كم من الثبات للسرعة.

السرعة الأقصى لسيارة Tucson 2023 هي 205 كم لكل ساعة.

هي 205 كم لكل ساعة. ونوع الوقود لسيارة Hyundai 2023 هو البنزين.

سيارة Hyundai 2023 من الخارج والداخل

سيارة Tucson 2023 تتكون من نظام معلومات رائع. حيث يبدأ من شاشة لمس بمقاس 8.8 بوصة. بالإضافة إلى ستة مكبرات صوت. وبالطبع Apple CarPlay وAndroid Auto. بالإضافة إلى مساحة شحن تصل إلى 31 قدم بالإضافة إلى منفذ لدخول الـUSB. إضاءة السيارة المحيطة ب64 لون. وستة مكبرات للصوت.

كما أن مواصفات هيونداي توسان 2023 أنها تتمتع بعجلات المونيوم بمقاس 17 إنش وفي الطرازات العليا 19 إنش. كذلك سقف القضبان والمصابيح الأمامية والخلفية من نوع LED. كما أن سيارة هيونداي بها فتحة سقف وباب خلفي يعمل بدون يدين. كذلك تشطيب شبكي خاص بالحواف.

كذلك سيارة hyundai tucson تعتبر سيارة دفع رباعي ذات صفين بخمسة مقاعد. ومقاعد السيارة الأمامية ناعمة وتدعم الراكبين. بغض النظر على أن المقاعد الخلفية ليست مريحة بشكل كامل. لكنها لا تزال تتسع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر. وسيارة توسان 3329 رطل. وتعتبر الأخف وزناً في الفئة. وبالمقارنة بين سيارة كيا سبورتاج 2023 و سيارة هيونداي توسان 2023 فيظهر الفرق الطفيف. ويمكنكم معرفة المزيد بالمقارنة.

سعر هيونداي توسان 2023

مواصفات هيونداي توسان 2023 تأتي بأربعة فئات وهي ( SE وسيارة SEL وسيارة N Line وسيارة Limited)

وتتميز سيارة Tucson 2023 بمساعدة القيادة على الطريق السريع. ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام. بالإضافة إلى نظام المساعدة على البقاء في نفس الحارة. وغيرها من المميزات للامان والسلامة في السيارة

أما بالنسبة لــ hyundai tucson سعر فلم يتم الإعلان بشكل قاطع عن السعر ولكن وفقاً لبعض المواقع الأمريكية فإن سعر السيارة الفئة الأساسية سوف يبدأ من 26.000 دولار أمريكي. أما مواصفات هيونداي توسان 2023 للموديلات الأخرى أنه حين تتجهز كلياً ستصل إلى 36.000 دولار أمريكي.