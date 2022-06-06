نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2020 بقسط 857 ريال بدون مقدم وضمان حتى ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات بالتقسيط على أطول فترة سداد وبأقل راتب شهري، هو ما يبحث عنه الكثيرون من الأفراد إذا كانوا مواطنين سعوديين أو غير ذلك، من الرجال والنساء الذين يحملون بامتلاك سيارة بسعر جيد ومناسب لهم، وأيضا تكون تلك السيارة بالتقسيط وبدون مقدم، فهو عرض مثالي ويهتم براحة جميع الأفراد ولا يجعل الحياة عبأ عليهم، بل هناك شركات سعودية توفر جميع المتطلبات التي يحتاج إليها الأفراد لامتلاك سيارتهم أو منزلهم أو مبلغ مالي يساعدهم في تقضية حاجتهم، وهناك من يفضل السيارات الجديدة أخر موديل والبعض الأخر يفضل السيارات المستعملة نظرا لقلة سعرها وتكون في متناول أيدي الجميع.

سيارة مستعملة بأقل قسط شهري

قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد من الشركات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية، سيارات جديدة موديل 2022 بدون مقدم، وأيضا البنوك السعودية والتي توفر أقوى وأفضل التمويلات بدون تحويل راتب أو بتحويل راتب أيهما أفضل للعميل وفق بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بأقل تكلفة وتقم بالسداد على فترات طويلة، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، وهناك تمويل لسيارة مستعملة موديل 2020 بقسط شهري 857 ريال بالتقسيط على 60 شهرا، والتمويل بدون دفعة أولى ولكن بدفعة تملك تصل إلى 20% من قيمة سعر السيارة، والتي تقدر ب 7,475 ريال سعودي.

مواصفات السيارة المستعملة بدون مقدم

احصل على السيارة المستعملة بدون مقدم وبالتقسيط المريح، وأيضاً بضمان يصل حتى ثلاث سنوات للمواطنين والمقيمين والمقدمة من خلال أفضل الشركات السعودية وهي شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، سيارات مستعملة للمواطنين والمقيمين، وهي سيارة شفروليه سبارك 2020، لونها أبيض وهي مستعملة هاتشباك، عدد سيرها يبدأ من 80 وحتى 89 كيلومتر، أوتوماتيك ومتواجدة في جدة، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل لتحصل عليها في أسرع وقت وبإجراءات سريعة.

كيفية التقديم لطلب السيارة المستعملة

يمكنك أن تقم بطلب السيارة المستعملة والتي يتراوح أجمالي سعرها 58,895 ريال سعودي، وتقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة مع تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة طبق الأصل من إقامة الوافدين بالمملكة ولكن يجب أن تكون صلاحيتها شهر على الأقل قبل طلب التمويل، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع إثبات السكن، وكشف حساب بنكي، ويتم إرسال كافة الأوراق والمستندات إلى الشركة حتى تحصل على السيارة، مع العلم أنه يمكن الحصول على المعلومات والاستفسار عن العروض المتاحة من خلال رقم شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 من الأحد إلى الخميس.