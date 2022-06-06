نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة المتنافسين” مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 هي أحد أهم السيارات التي أصبح الكثير يتساءل عن مواصفاتها، وتلك السيارة كانت قد قامت بإطلاقها شركة mitsubishi اليابانية بشكل رسمي، وهي الشركة الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، كما أن السيارة تتميز بأنها ذات دفع رباعي، وهي تعد المنافس الأول لسيارة تويوتا لاندكروزر برادو، وكلا السيارتين في نفس الفئة السعرية تقريبًا، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على أبرز مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها الخيالي التي يبحث عنه الكثير.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

أصبحت سيارة ميتسوبيشي باجيرو ذات شهرة وشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي وبالتحديد داخل منطقة الخليج، ومن الجدير بالذكر أن السيارة كل منهم لديه مواصفات وعدة إمكانيات رائعة، فتاتي النسخة الأولى ذات سعة لترية كبيرة تصل إلى حوالي 3.5 لتر (3500 CC)، كما أن لديها قوة حصانية تصل لحوالي 184 حصان، بالإضافة إلى قوة عزم الدوران لحوالي 306 نيوتن متر، كذلك يتمكن السائق من قيادة السيارة بداية من وضع الثبات أي بداية من سرعة الصفر حتى سرعة 100 كم في ساعة، وذلك فقط خلال أثني عشر ثانية فقط،

أما النسخة الثانية من فئة سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022، فهي تأتي بمحرك كبير V6، وهو مكون من حوالي 6 أسطوانات تستخدم لحرق الوقود، وهي تتميز بأنها ذات سعة لترية كبيرة أيضاً لحوالي 3.8 لتر أي تقريباً (3800 CC)، وتولد السيارة قوة حصانية حوالي 237 حصان، كما يوجد بها عزم دوران يصل إلى 329 نيوتن متر، وهذه السيارة يتم انطلاقها وقيادتها بداية من السرعة 0 حتى سرعة 100 كم، فقط خلال 10 ثوان، كما تتميز بأنها ذات قوة جر رباعية للأربع عجلات الخاصة بها.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022