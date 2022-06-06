نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة وأسعار خارج المنافسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة بالسعودية بحالة ممتازة وأسعار خارج المنافسة، تعتبر سيارات نيسان من السيارات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي من السيارات السيدان والهاتشباك ويوجد منها العديد من الفئات، وسوق السيارات المستعملة يحتوي على سيارات مختلفة اخترنا لكم سيارات سيدان لأنها من السيارات القوية والعملية والموفرة في الإستهلاك، وسنعرض لكم أبرز سيارات نيسان مستعملة في المملكة العربية السعودية بحالة ممتازة وأسعار منخفضة اختار منها ما يناسبك ميزانيتك المالية والاتصال مع مالك السيارة مباشرة عبر أرقام تواصل، في حالة الرغبة في الاستفسار عن نوع سيارة معين ترغب في شراءه اترك استفسارك في خانة التعليقات أسفل المقال.
سيارات نيسان مستعملة بالسعودية للبيع حالة ممتازة
للبيع سيارة نيسان ألتيما طراز عام 2009 مستعملة، نيسان ألتيما سيارة بحالة ممتازة، متواجدة السيارة في سكيرينة بمدينة الرياض، مواصفات السيارة الإقليمية يابانية، حالة هيكل السيارة جيدا جدا به بعض العيوب البسيطة في البودي، كما تم إعادة دهن السيارة بالكامل.
مواصفات سيارة نيسان ألتيما 2009 وسعرها
- حالة السيارة العامة مستعملة لون بدي السيارة الخارجي أحمر.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل قراءة 200.000 كيلو متر.
- تحتوي السيارة على مرايات كهربائية، مثبت سرعة.
- دخول السيارة بدون مفتاح، مكيف هواء يدوي، كراسي جلد.
- أكياس هوائية، اضوية من زينون، بلوتوث.
- ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير عادي يدوي.
- وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.
- طريقة الدفع كاش بسعر 16.000 ريال سعودي.
سيارة نيسان ألتيما طراز 2009 مستعملة للبيع
- سيارة نيسان ألتيما للبيع في النسيم الشرقي بمدينة الرياض.
- سيارة نيسان للبيع نوع القير ناقل الحركة اوتوماتيك.
- عداد الممشى للسيارة منذ شراءها سجل قراءة 358.000 كيلو متر.
- مكينة موتور على الشرط للمشتري حق الفحص.
مواصفات سيارة نيسان ألتيما 2009 وسعر البيع
- سيارة نيسان إقتصادية موفرة في استهلاك البنزين.
- السيارة بشكل عام مخدومة، خدمة تشغيل بصمة.
- أبواب السيارة بالبصمة، سيارة بها سنتر لوك.
- تحتوي السيارة على مثبت سرعة، بها كاميرا خلفية.
- سيارة نيسان ألتيما بها تحكم في إنارة الطبلون.
- زجاج ومرايات السيارة كهربائية الحركة.
- تحتوي السيارة على شاشة داخلية، طقم سماعات خلفية.
- كفرات جديدة، بطارية جديدة، مكيف هواء اوتوماتيك ممتاز.
- استمارة فحص سارية تأمين ساري.
- سعر السيارة نيسان ألتيما 2009 كاش 17.000 ريال سعودي.
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