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عمر شويل - جدة سيارات لاند كروزر مستعملة بالسعودية للبيع بسعر رخيص على حسب رغبتك، يتوفر في سوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية العديد من السيارات المستعملة نظرا لارتفاع سعر السيارة الجديدة، وتلك السيارة تناسب المقيمين في المملكة وغيرهم من المواطنين، ومن أكثر أنواع السيارات استخدام في المملكة سيارة لاند كروزر من تويوتا لأنها سيارة قوية بها الكثير من المواصفات التي تبهر الشاري سواء من حيث القيادة أو المضي على الطرق الوعرة ويوجد الكثير من أنواع سيارات تويوتا لاند كروزر بالكثير من الطرازات المتعددة، وسنطرح لكم أجدد أسعار سيارات تويوتا مستعملة لاند كروزر من الأقل سعرا إلى الأعلى سعرا وكل مواصفات السيارة بالتفصيل كما عرضها مالك السيارة فتابعوا معنا سيارة لاند كروزر مستعملة للبيع.
سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة للبيع بالسعودية
متاح للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر VXr، سيارة طراز عام 2000 مستعملة الحالة، عداد الممشى للسيارة لاند كروزر بلغ نحو 500.000 كيلو متر، سيارة تويوتا لاند كروزر فل كامل دبل، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، وأما عن وقود محرك السيارة فهو البنزين.
سعر ومواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2000
- لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.
- بدي السيارة به القليل من الدهان بسبب الاستخدام.
- مكيف هواء اوتوماتيك بالسيارة، مثبت سرعة.
- شاشة لمس، أكياس هوائية، بلوتوث، سنتر لوك.
- فتحة سقف، مرايا السيارة كهربائية.
- طريقة دفع وسداد ثمن السيارة كاش بسعر 25.000 ريال سعودي.
سيارة تويوتا لاند كروزر Gx.r للبيع طراز 2007
- سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة متواجدة في الحوية بمدينة الطائف.
- نوع القير أو ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة بلغت 300.000 كيلو متر.
سعر تويوتا لاند كروزر 2007 ومواصفاتها
- المحرك للسيارة وكالة تماما موتور 6 سلندر.
- نوع الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين.
- تحتوي السيارة على فتحة سقف.
- حالة الهيكل الخارجي عيوب بسيطة بسبب الاستخدام.
- لون السيارة الخارجي أبيض مدهونة.
- سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2007 كاش فقط 31.000 ريال سعودي.
سيارة تويوتا لاند كروزر طراز 1993 مستعملة للبيع
- يتواجد في أبو كبيرة في المدينة بالمملكة سيارة لاند كروزر مستعملة الحالة.
- سيارة لاند كروزر طراز قديم قليلا لكن استخدام ممتازة.
- دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتغير.
- نوع ناقل الحركة للسيارة يدوي عادي.
سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 1993 ومواصفاتها
- تحتوي السيارة على شاشة لمس، دخول السيارة بدون مفتاح.
- مكيف هواء، كراسي مصنوعة من الجلد.
- لون السيارة الخارجي بيج في أبيض.
- سعر السيارة تويوتا لاند كروزر كاش فقط 23.000 ريال سعودي.
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