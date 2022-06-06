نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الأسفلت الروسي هنا .. سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 ما مواصفاتها وإمكانياتها وما سعر أنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت شركة أفتوفاز الروسية بالكشف عن الوحش الروسي العملاق لادا نيفا ٢٠٢٢، وهي سيارة ذات الدفع الرباعي، وتتميز بشكلها الجذاب الذي هو مستوحى من الحياة الكلاسيكية والحياة العصرية، لذلك إنها ذوق الشباب، وتم إصدار تلك السيارة لأول مرة عام ١٩٧٧، وقامت الشركة الروسية بالتعديل على السيارة لوضع الكثير من الامتيازات الجديدة، ولذلك حرصنا على توضيح تلك المزايا من خلال موقعنا وأسعارها المتادولة بالأسواق العالمية والمحلية من خلال موقعنا .. تابعونا.

سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 ما مواصفاتها

تتميز سيارة لادا نيفا بالتضاريس الوعرة، وهو موديل مشهور جدا، ولقد قامت شركة أفتوفاز الروسية بالتعديل على السيارة بشكل كبير قبل أن تظهر في الأسواق، وتم إصدار تلك السيارة لأول مرة عام ١٩٧٧، وذلك هي من أكثر السيارات التي يرغب بها الكثير من الشباب، حيث إنها تجمع بين الشكل الكلاسيكي والعصري.

مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

يوجد الكثير من المميزات في سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢، وتتمثل فيما يأتي:

أولا: تبلغ سعة الموتور ١٦٠٠ سي سي، ويعمل الموتور بمقدار ١١٤ حصان.

ثانيا: يوجد موتور ثاني في السيارة وتبلغ سعته ٢٠٠٠ سي سي، ويعمل الموتور بقوة ١٦٨ حصان.

ثالثا: يأتي مع الموتور الأول فتيس يدوي، بينما يأتي الموتور الثاني مع فتيس أوتوماتيكي، ويتكون من ثلاث نقلات.

رابعا: تتميز عجلات السيارة بأنها غير قابلة للكسر، وذلك لأنها مصنوعة من البلاستيك.

خامسا: كما يبلغ مقاس جنوط عجلات السيارة ١٥ بوصة.

سادسا: لها منافذ USB ومخارج AUX.

سابعا: تدعم خاصية أبل كار بلاي وخاصة أندرويد أوتو.

ثامنا: تتميز بوجود خاصية البلوتوث والواي فاي ونفطة لشحن الهواتف.

تاسعا: تعمل السيارة بنظام الحقن الإلكتروني للفرامل.

سعر سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ في مصر

هناك ثلاث فئات من سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ تم توفيرهم في السوق المصري للسيارات حاليا، وكل منها له سعر مختلف كالآتي: