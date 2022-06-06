نيسان اكس تريل 2023 المواصفات والسعر لعشاق السيارات المدمجة ذات الدفع الرباعي عالية التقنية

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عمر شويل - جدة لاحظنا في الآونة الأخيرة أن سيارة نيسان اكس تريل 2023 أصبحت مجالًا للبحث من جانب عشاق السيارات، وذلك بعد عرض شركة نيسان مواصفات الإصدار الجديد من تلك السيارة، وأنها ستناسب تطور العالم، حيث أنها أصبحت مزودة بمستوى عال من الكماليات، وهذا ما سنعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال. نيسان اكس تريل 2023 إليكم أبرز مواصفات الإصدار الجديد من سيارة نيسان اكس تريل لسنة 2023 بالشكل الآتي: وصلت سعة المحرك إلى حوالي 2.5 لتر، فقوة محرك هذه السيارة تقدر بحوالي 169 حصانًا، وعزه يصل إلى حوالي 233 نيوتن/متر.

ويتوفر بالسيارة ناقل حركة مميز CVT، حيث يتواجد بمحركها حوالي 4 أسطوانات.

وتقدر السرعة القصوى لسيارة نيسان اكس تريل بحوالي 170 كم في الساعة.

وتصل سعتها في استهلاك الوقود بحوالي 6.4 لتر لكل 100 كم، ومعدل تسارعها يصل إلى حوالي 100 كم من الثبات في 10 ثواني فقط.

كما نجد أن هذه السيارة مصممة خارجيًا وداخليًا على مستوى عال من الكفاءة والجودة.

ويتوفر بها أيضًا أنظمة السلامة والأمان بمختلف أنواعها، مثل: التنبيه بزيادة السرعة، وتفادي الحادث.

وعلى الجانب الآخر نجد أن المقاعد المتواجد بها مصنوعة من الجلد المريح، حيث تتناسب تلك المقاعد مع السفر لوقت طويل. صور Nissan X-Trail سعر سيارة نيسان اكس تريل الجديدة 2023 كشفت شركة نيسان عن أسعار الاصدار الحديث لسيارة نيسان اكس تريل الجديدة بهذا الشكل الآتي: سيارة نيسان اكس تريل S7 وصل سعرها إلى حوالي 94 ألف ريال سعودي.

بينما يقدر سعر سيارة نيسان اكس تريل S5 بحوالي 97 ألف ريال سعودي.

ويصل سعر سيارة نيسان اكس تريل S7 بمحرك دفع رباعي إلى حوالي 99 ألف ريال سعودي.

ويبلغ سعر سيارة نيسان اكس تريل SV بمحرك دفع رباعي حوالي 112 ألف ريال سعودي. فيديو سيارة Nissan X-Trail الجديدة لقد عرضنا لكم في هذا المقال كافة المعلومات التي تخص سيارة نيسان اكس تريل 2023، ومن المقرر أن تلك السيارة ستكون الأكثر تداولًا في أسواق السيارات، والسبب في ذلك المواصفات التي تتمتع بها والتي تتفوق على أي سيارة أخرى، كما عرضنا أيضًا أسعار هذه السيارة داخل السوق السعودي للسيارات.

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