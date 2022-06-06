نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الخليج تكتسح الاسواق.. سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 احدث موديل جبارة على الطرق الواعرة مواصفاتها خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وحش الخليج تكتسح الاسواق.. سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 نقدم لكم اليوم أبرز المعلومات بخصوص سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، حيث تعد هذه السيارة من أكثر السيارة جاذبية في سوق عام 2022م المحلي والعالمي وكانت كشفت شركة تويوتا اليابانية عن منع أي مشتري لهذه السيارة عن بيعها مرة أخرى قبل مروع شهور قليلة بعد شرائه لها فهذه السيارة تم تحديد عدة شروط لشرائها، واحتلت السيارة عرش السيارات الأكثر حديثًا في سوق السيارات وسنوضح لكم كل المواصفات التي تخص السيارة فيما يلي. مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بالنسبة إلى موتور السيارة فهو موتور قوي يتكون من ثماني أسطوانات سعته تبلغ حوالي 3500 سي سي وقوة دفعة تتكون من 409 حصان.

الموتور مزوّد بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عشر سرعات وقوة عزم دوران الموتور تبلغ 649 نيوتن لكل متر.

يصل طول السيارة إلى أربعة أمتار و950 مللي متر وعرضها يبلغ متر واحد و978 مللي متر ويصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى مترين و849 مللي متر.

وزن السيارة يبلغ 2.619 كيلو جرام وتعتمد على خاصية التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني و تدعم خاصية الدخول والخروج السهل.

مزودة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وتدعم خاصيتي أبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

وضعيات القيادة هي ثلاث وضعيات ومزودة بأنظمة تكييف في جميع صفوف السيارة.

تحتوي على منفذين من USB ومدخلين AUX و خاصية تشغيل DVD والنظام الصوتي فاخر يتكون من أكثر من مكبر صوتي. عيوب تويوتا لاند كروزر 2022 مقاعد الصف الثالث ضيقة بعض الشيء مما يجعلها غير مناسبة للقيام بالرحلات العائلية.

دعم خاصية أبل كار بلاي وخاصة الأندرويد أوتو يكون في الفئات العليا فقط من السيارة.

دواسة الكبح غير قابلة للاستجابة بسهولة وهي تعمل باللمس وتحتاج بعض الوقت بمجرد الضغط عليها. أسعار تويوتا لاند كروزر 2022 في سوق السعودية سعر الفئة الأولى من سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 يصل إلى 262 ألف و545 ريال سعودي.

بينما سعر الفئة الثانية منها 292 ألف و445 ريال سعودي.

والفئة الثالثة وصل سعرها 304 ألف و405 ريال سعودي.

وصل سعر الفئة الرابعة VX إلى 362 ألف و250 مللي متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الخليج تكتسح الاسواق.. سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 احدث موديل جبارة على الطرق الواعرة مواصفاتها خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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