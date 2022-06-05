سيارات ومحركات

سيارات تويوتا كامري مستعمل للبيع في السعودية بحد رخيص

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كامري مستعمل للبيع في السعودية بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا كامري مستعمل للبيع في السعودية بحد رخيص، تتوفر بمدينة مكة المكرمة للبيع كامري 2011 بنزين فئة فل كامل ممشاها 300 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 181 والجير عادي Manual. تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، مكيف أوتوماتيكي، فتحة سقف، نظام ملاحة، حاجب شمس خلفي، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل ذكي للمحرك، وسائل ترفيه وبلوتوث. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 19 ألف ريال.

عروض بيع كامري مستعمل
كامري2011 للبيع

كامري مستعمل للبيع في السعودية

تتوفر بالرياض للبيع تويوتا كامري موديل 2011 بنزين ممشاها بالكاد تخطى الثلاثمائة ألف، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 178 والجير Automatic. تتميز السيارة بتجهيزات نص فل ويتواجد بها حساسات خلفية، منافذ للشحن والطاقة، دعم الاتصال بالبلوتوث، شاشة وسطية ذكية تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، أنوار زينون وكشافات ضباب، جنوط مقاس 16 انش. وصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال والبيع قريب.

بيع وشراء كامري مستعمل
كامري 2011 مستعمل

تتوفر بالرياض سيارة كامري مستعملة موديل 2012 بنزين ممشاها خمسمائة ألف مفحوصة ومجددة، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 178 والجير أوتوماتيك، السيارة للبيع من المستخدم الثاني وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 28 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية، بلوتوث، جنوط مقاس 16 إنش، منافذ للشحن والطاقة، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، كشاف ضباب أمامي، مصابيح زينون وغيرها من المواصفات.

حراج السيارات
للبيع كامري 2012

عروض بيع كامري مستعمل

ومتوفر أيضاً بمدينة الرياض للبيع كامري مستعمل 2010 فل كامل ممشاها 335 ألف كم، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي، حالة الماكينة، الاير باق، الجير والشاص وكالة والسعر المطلوب 30 ألف ريال. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، شاشات خلفية ( تحتاج إلى صيانة )، مقاعد رياضية، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، دخول بالريموت، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، كشافات ضباب، فتحة سقف وغيرها من المميزات.

أسعار تويوتا كامري مستعمل
كامري 2010 للبيع

وفي جدة توفرت للبيع تويوتا كامري 2013 بنزين فئة GLX ممشاها 299 ألف كيلو متر، السيارة مجددة ومفحوصة ولا تخلو من الرشوش والسعر المطلوب فيها 28 ألف ريال. المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيكي. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، مُثبت سرعة ذكي، مكيف أوتوماتيكي، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 انش، تحكم كهربائي بالمقاعد، سنترلوك على الأبواب والنوافذ، يو اس بي، AUX، بلوتوث.

بيع وشراء كامري مستعمل
كامري 2013 GLX مستعمل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا كامري مستعمل للبيع في السعودية بحد رخيص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا