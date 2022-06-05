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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا كامري مستعمل للبيع في السعودية بحد رخيص، تتوفر بمدينة مكة المكرمة للبيع كامري 2011 بنزين فئة فل كامل ممشاها 300 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 181 والجير عادي Manual. تتميز السيارة بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، مكيف أوتوماتيكي، فتحة سقف، نظام ملاحة، حاجب شمس خلفي، نظام تثبيت سرعة، دخول السيارة بالريموت، تشغيل ذكي للمحرك، وسائل ترفيه وبلوتوث. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 19 ألف ريال.

كامري مستعمل للبيع في السعودية

تتوفر بالرياض للبيع تويوتا كامري موديل 2011 بنزين ممشاها بالكاد تخطى الثلاثمائة ألف، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 178 والجير Automatic. تتميز السيارة بتجهيزات نص فل ويتواجد بها حساسات خلفية، منافذ للشحن والطاقة، دعم الاتصال بالبلوتوث، شاشة وسطية ذكية تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، أنوار زينون وكشافات ضباب، جنوط مقاس 16 انش. وصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال والبيع قريب.

تتوفر بالرياض سيارة كامري مستعملة موديل 2012 بنزين ممشاها خمسمائة ألف مفحوصة ومجددة، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي يولد قوة حصانية قدرها 178 والجير أوتوماتيك، السيارة للبيع من المستخدم الثاني وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 28 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية، بلوتوث، جنوط مقاس 16 إنش، منافذ للشحن والطاقة، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، كشاف ضباب أمامي، مصابيح زينون وغيرها من المواصفات.

عروض بيع كامري مستعمل

ومتوفر أيضاً بمدينة الرياض للبيع كامري مستعمل 2010 فل كامل ممشاها 335 ألف كم، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي، حالة الماكينة، الاير باق، الجير والشاص وكالة والسعر المطلوب 30 ألف ريال. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، شاشات خلفية ( تحتاج إلى صيانة )، مقاعد رياضية، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة، دخول بالريموت، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، كشافات ضباب، فتحة سقف وغيرها من المميزات.

وفي جدة توفرت للبيع تويوتا كامري 2013 بنزين فئة GLX ممشاها 299 ألف كيلو متر، السيارة مجددة ومفحوصة ولا تخلو من الرشوش والسعر المطلوب فيها 28 ألف ريال. المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيكي. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، مُثبت سرعة ذكي، مكيف أوتوماتيكي، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 انش، تحكم كهربائي بالمقاعد، سنترلوك على الأبواب والنوافذ، يو اس بي، AUX، بلوتوث.