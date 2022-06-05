أحصل على سيارتك الآن برخص التراب...ب 41 ألف ريال أحصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج LL 2022 الحديثة بالسعودية بمواصفات ومميزات جبارة

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عمر شويل - جدة ب 41 ألف ريال أحصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج LL 2022 الحديثة بالسعودية بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر سيارة ميتسو بيشي أتراج 2022 من بين السيارات الاقتصادية التي تحتوي على محرك ثلاثي الاسطوانات وذات سعة 1.2 لتر، وينتج عنه قوة 76 حصان، وقد يصل عزم الدوران حتى 100 نيوتن لكل متر، ومتصل بناقل حركة أتوماتيك حيث أن الوكيل المتخصص لماركة ميتسو بيشي العيسائي للسيارات يقدم للعملاء الكرام عرض لا يقاوم ومناسب للكثير من الفئات والموظفين سواء كانوا مقيمين أو وافدين ونحن السوم سوف نتعرف أكثر عن كافة التفاصيل المتعلقة بسيارة ميتسو بيشي اتراج. ب 41 ألف ريال أحصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج LL 2022 حديثنا مستمر عن العروض الخاصة بسيارة اتراج موديل 2022 بقسط يبدأ من 707 وريال سعودي.

بقسط يبدأ من 707 وريال سعودي. حيث أن سعر السيارة يبلغ نحو 41,400 ريال سعودي، والسعر شامل الضريبة واللوحات.

وتتميز شركة العيسيائي للسيارات بالعديد من المميزات التي تنفرد بها هامش الربح يكون 0.99 بالمائة، ولا يشترط دفعة مقدم.

ولا يوجد به أي رسوم إدارية، كما أنها توفر خدمة المساعدة على الطرق لمدة تصل حتى 3 سنوات بشكل مجاني.

تمنحك فترة تمويل تصل حتى 5 سنوات فيما يعادل 60 شهر وهذا العرض ساري على بعض الموديلات المعينة وتختلف من حيث المواصفات والفئة الخاصة بالسيارة. مواصفات سيارة ميتسوبيشي أتراج 2022 السيارة متوفرة بمحرك قوي بسعة 2.1 لتر، ومكون من 3 أسطوانات ونبلغ نحو 6 ألف دورة بالدقيقة.

وقوة تبلغ نحو 57 كيلو وات و87 حصان.

وذات أقصى عزم دوران عملي قد يبلغ نحو 100 نيوتن لكل متر 210 كحم عند 400 دورة بالدقيقة.

ونظام التوقف والانطلاق بها يعمل أتوماتيك مما يساهم في تقليل معدل استهلاك الوقود.

تقلل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق إيقاف تشغيل المحرك بشكل أتوماتيك عند الانتظار في إشارات المرور ويتم تشغيل المحرك تلقائياً عند القياك بالضغط دواسة الفرامل.

قد تم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بطريقة انسيابية لينزلق عليها الهواء بكل سهولة .

ويقلل من أنظمة التشغيل بسحب قليل من الضوضاء الذي ينتج عن الرياح وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبذات الوقت تزيد الكفاءة في توفير الوقود ويقوم بتعزيز ثبات السيارة على الطريق بسرعات كبيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارتك الآن برخص التراب…ب 41 ألف ريال أحصل على سيارة ميتسوبيشي اتراج LL 2022 الحديثة بالسعودية بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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