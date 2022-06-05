نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية بدون مقابل بحالات ممتازة وسعر تنازل رخيص ومواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية ، متاح الآن إمكانية الحصول على سيارات مستعملة للتقبيل بالمملكة العربية السعودية دون أي مقابل وبأرخص سعر للتنازل، وسوف نقدم إلى كل من يمتلك الرغبة في الحصول على سيارة مستعملة مجموعة من السيارات المقدم بأقل الأسعار مثل سيارة هيونداي ودودج تشارجر وبيجو وغيرهم من السيارات التي يمكن أن يتم الحصول عليها بأسعار في متناول الجميع، كل شخص يريد أن يحصل على سيارة بحالة جيدة يمكنه متابعة السطور القادمة للتعرف عليها.

اقوى سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية

هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الغير قادرين على شراء السيارات الزيرو مما يدفعهم إلى البحث عن سيارات مستعملة للتقبيل بحالة جيدة وفي نفس الوقت تكون بسعر مناسب وبالفعل يوجد مجموعة من السيارات المستعمل ومنها الآتي:

سيارة هيونداي أزيرا 2022

سيارة هيونداي أزيرا 2021 سيارة سمارت للتنازل دون مقابل من خلال رقم التواصل الموضح من خلال دفع 4 أقساط موتور السيارة جديد وسارية 6400 كم، قسط السيارة يصل إلى 1891 والدفعة الأخيرة 62000 تقسط السيارة على سنتين، السيارة موديل 2022 باللون الرمادي.

كما أن مجموعة سيارات هيونداي لا يمكن النقاش فيها لأنها معروفة بجودة الصنع، وللحصول عليها يمكن أن يتم التواصل مع الرقم الموضح وتقدر قيمة السيارة 146.000 ريال، أما قيمة القسط الشهري فقد تكون قيمته 1.891 ريال وعدد الأقساط المتبقية 56 والدفعة الأخيرة 62.000 ريال.

سيارة بيجو 2008 2022

السيارة من ضمن السيارات المقدمة للتنازل في منطقة الدمام ويتم الحصول عليها من خلال الرقم الموضح و تبلغ قيمتها 118.878 ريال سعودي، وبقيمة قسط شهري 1.609 ريال تصل أعداد الأقساط المتبقية 58 والدفعة الأخيرة 25.616 ريال سعودي، تصنف من السيارات العائلية الأوتوماتيك ذات اللون الأبيض.

سيارة دودج تشارجر 2021

تعرض السيارة في منطقة الرياض ويتم الحصول عليها من خلال التواصل مع الرقم الموضح تصل قيمتها 157.000 ريال سعودي، الأقساط المتبقية 51 والقسط الشهري تصل قيمة القسط الشهري 2.222 ريال سعودي.

كما أن السيارة تمتلك ناقل حركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة للسيارة 10.000/ 19.999، لون السيارة أزرق ولكي تتمكن من الاستفسار عن العرض يرجى القيام باستخدام نموذج أرس استفسار أو التواصل عبر رقم الهاتف.