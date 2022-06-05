نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الرياضي في طراز روسي أصيل .. سيارة لادا نيفا Lada Neva وما تتمتع به من مزايا وإمكانيات في عام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا Lada Neva وما تتمتع به من مزايا وإمكانيات في عام 2022 نوضحها لكم، حيث انطلقت سيارة لادا نيفا لأول مرة في عام ١٩٧٧، ثم قامت شركة أفتوفاز الروسية بتعديلات على السيارة، ولذا اصبحت سيارة لادا نيفا من أكثر السيارات التي يرغب بها الشبان، وذلك حيث إنها تتمتع بشكل عصري وجذاب من الحياة الكلاسيكية والعصرية وجاء الوحش الروسي هذه المرة بالكثير من المميزات القياسية، والذي سنعمل على توضيح مواصفاتها وقوة محركها بالإضافة إلى سعرها المتداول في الأسواق العالمية والمحلية للسيارات والسوق المصري من خلال موقعنا .. تابعونا.

سيارة لادا نيفا Lada Neva وما تتمتع به من مزايا وإمكانيات

بعد قيام الشركة الروسية بتعديلات على السيارة، أصبحت السيارة من الداخل محدثة للغاية، ولكن تم الاحتفاظ باللمسات الكلاسيكية مثل لوحة القيادة المستوحاة من الثمانينات، وتم إضافة مقاعد مريحة أكثر ومزودة بالتدفئة، وذودت بمكيف للهواء جديد وإضاءة داخلية ممتازة، وأصبحت أكثر عزلة عن الأصوات الخارجية والاهتزازات، وتحتوي على جنوط ١٥ إنش، وإطارات ذات تضاريس مميزة للغاية، وشبك أمامي جديد.

المحرك في سيارة لادا نيفا 2022

تأتي سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة بمحرك بنزين قديم 1.7 لتر بالتنفس الطبيعي أما عن القوة للمحرك قتصل إلى 83 حصان وعزم 129 نيوتن متر، وكل تلك المزايا مع وجود دفع رباعي وناقل يدوي 5 سرعات، كما توجد أقفال أمامية وخلفية، وتتميز سيارة لادا نيفا بأسعارها المختلفة حسب فئات السيارة التي تم توفيرها حاليا بجميع الأسواق، ولذلك هي الخيار الأمثل للكثير من الشباب للسفر أو لرحلات السفاري.

أسعار سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ في السوق العالمية والمحلية للسيارات

في سوق السيارات الروسي: سعر الفئة الأولى من السيارة ٦٢٣ روبل روسي، وسعر الفئة الثانية ٧١١٠٠٠ روبل روسي.

في سوق السيارات السعودي: تتوفر الفئة الأولى فقط بسعر ٣٦٨٥٠ ريال سعودي.

في سوق السيارات الأمريكي والعالمي: سعر الفئة الأولى للسيارة ٨٥٨٢ دولار، بينما سعر الفئة الثانية ٩٧٣٥ دولار.

سعر سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢ في مصر

هناك ثلاث فئات مختلفة في مواصفاتها من سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢، وكل منها له سعر مختلف كالآتي: