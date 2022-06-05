نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 15 ألف ريال أحصل على سياراتك المستعمله في السعودية بحاله ممتازة بمواصفات ومميزات عالميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ب 15 ألف ريال أحصل على سياراتك المستعمله في السعودية، يقبل فئة كبيرة من الأشخاص بالبحث المستمر عن سعر السيارات الياباني المستعملة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويوجد حراج السيارات المستعملة في السعودية بكافة أنواع السيارات الياباني بأقل الأسعار فقد تتراوح ما بين 15000 ريال سعودي وحتى 50000 ريال سعودي، على حسب الحالة الخاصة بالسيارة والإصدارات وكذلك صنع الإصدار، ونحن اليوم هنا لنساعدكم في البحث عن أفضل السيارات اليابانية مستعملة وتم عرضها للبيع سواء كان من خلال الأشخاص أو المعارض المنتشرة في المملكة العربية السعودية. ب 15 ألف ريال أحصل على سياراتك المستعمله في السعودية بالفترة الأخيرة قد كثرت مهام البحث عن ما يخص أسعار السيارات الياباني المخفضة بالمملكة العربية السعودية، كلما كثرت مهام البحث عن أسعار السيارات المستعملة اليابانية بعد القرار الأخير الصادر عن البنك الدولي الفيدرالي بزيادة معدل الفائدة تحو 0.5%، مما ينتج عنه زيادة الأسعار، وسوف نعرض عليكم أسعار السيارات المستعملة اليابانية المتاحة في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية بأقل الأسعار. قائمة أسعار سيارات تويوتا المستعملة في السعودية تويوتا كورولا موديل 2015 عدد كيلوات السيارة يبلغ نحو 200000 كيلو متر، والسعر في السوق السعودي في جبيل يبلغ نحو 40000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس موديل 2019 عدد الكيلوات 200000 كيلو متر متوفرة في الرياض بسعر 38700 ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر موديل عام 1993 يبلغ عدد الكيلوات 200000 متاحة بمدينة الطائف 22000 ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2011 معدل 200000 كيلو متر في جدة متوفرة بسعر 33000 ريال سعودي.

تويوتا يارس سبورت إصدار 2015 عدد كليوات 179000 كيلو متر في الرياض 26000 ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2003 عدد الكيلوات يبلغ حوالي 200000 كيلو متر متوفرة في مكة المكرمة بسعر 15000 ريال سعودي. أسعار سيارة ميتسوبيشي مستعملة في السعودية ميتسوبيشي موديل 2005 عدد الكيلوات 200000 كيلو متر ومتاحة في مكة المكرمة بسعر 25000 ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيشي موديل 2016 عدد كيلوات 120000 كيلو متر متاحة بسعر 40000 ريال سعودي.

متاح سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 يبلغ عدد كيلوات 200000 كيلو متر موجودة بالرياض يبلغ 4000 ريال سعودي.

ميتسوبيشي إصدار 2014 عدد كيلوات 60000 كيلو متر متواجدة في جدة نحو 36000 ريال سعودي.

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