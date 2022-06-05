نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وحش الطرق الواعرة” مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من الأشخاص بالسيارات وانواعها ومميزاتها واصدارات شركات السيارات الحديثة، وسيارات تويوتا من أفضل أنواع السيارات بجميع أنواعها واصداراتها، وتضيف شركة تويوتا مميزات كثيرة ومختلفة في كل إصدار عن الإصدار السابق له، وآخر إصدار قامت شركة تويوتا بتصنيعه وبدأ توزيعه في الأسواق هو لاند كروزر والتي تم إصداره في بداية عام 2022، ومنذ نزول هذا الإصدار في الأسواق فإنه شغل بال الكثير من الأشخاص محبي السيارات، محبي إصدارات شركة تويوتا، ولذلك يريدون معرفة، كل ما يخص الإصدار الجديد من مواصفات، وأسعار الإصدار في الأسواق المصرية وأيضًا في بعض الدول العربية الأخرى، ويريدون معرفة ما هي المميزات الجديدة التي قامت الشركة بإضافتها للسيارة، وما هي المواصفات التي تميز تويوتا لاند كروزر على أي نوع من السيارات الأخرى أو الإصدارات الجديدة من شركات السيارات المنافسة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تعمل الشركة على إضافة مميزات كثيرة في السيارات، وذلك حتى تحقق نسبة عالية من المبيعات ومن مواصفات السيارة:

السيارة مدعومة بمحرك سداسي الأسطوانات بعدد ستة سلندر، وسعته ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

يقوم المحرك بإنتاج قوة قدرها 409 حصان.

عزم الدوران يبلغ في المحرك يبلغ 605 نيوتن لكل متر.

طول السيارة 5.145 متر، وعرضها الكلي 1.980 متر، و ارتفاعها 1.890 متر.

ترتكز السيارة على جنوط رياضية وهي متعددة الأضلاع.

وجود فتحة سقف كهربائية للهواء، والسيارة بها مصابيح أمامية بإطلالة ضخمة تعمل بتقنية LED.

بها مصابيح ضباب، ومزودة بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

تتميز أيضا بوجود عتبات جانبية بارزة.

وبها مرايات جانبية وهي ذات إشارات ضوئية.

تتميز السيارة بوجود خاصية مساعد الفرامل BA، ومكابح ABS و EBD.

ووجود الوسائد الهوائية المتقدم AIRBAGS.

ومزودة بـ ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر في مصر

سيارات تويوتا معروفة بالقوة والمتانة والجودة والتصميم المميز، ومع ذلك يكون سعر السيارة أفضل بكثير من أسعار أي سيارة أخرى منافسة، ويختلف سعر بيع سيارة تويوتا لاند كروزر على حسب النسخة، حيث يوجد منها عدد 6 نسخ، واغلى نسخة بلغت 4 ملايين جنيه مصري.