نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة نيسان كيكس Nissan Kicks 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة نيسان كيكس Nissan Kicks 2022، تعتبر سيارة نيسان كيكس 2022 من أفضل السيارات الرياضية التي تم طرحها مؤخرا في الأسواق وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما أنها تناسب الأذواق المختلفة لما تتميز به من مواصفات داخلية وخارجية رائعة، كما أنها تحتوي على نظام أمان عالي الجودة والكفاءة وتمتاز أيضا بكونها الأمثل من حيث السرعة والسعر، لهذا فإن تعد المفضلة لدى محبي السيارات الرياضية.

مميزات نيسان كيكس Nissan Kicks 2022

تعد سيارة نيسان كيكس من الفئة الرياضية ذات المظهر الخارجي المميز والتصميم الجذاب من الداخل أيضا كما أنها تحتوي على محرك ذو سعة 1.6 لتر يولد قوة كبيرة مما يجعلها ذات سرعة متميزة، إلى جانب كونها تحتوي على مميزات كثيرة من حيث الصلابة وقوة الإطارات فهي تمتاز بالسير في أصعب الأماكن، إلى جانب أنها تحتوي على إمكانيات داخلية متميزة ونظام حماية.

تصميم ومواصفات نيسان كيكس 2022 من الخارج

تمتاز نيسان كيكس من الخارج بمواصفات رائعة إذ أن لها إطارات ذات مساحة 18 أنش إلى جانب وجود مصابيح إضاءة عالية الكفاءة ومصابيح للإضاءة النهارية كما أنها تحتوي على مصابيح للضباب لذلك تساعد السائق في الرؤية بوضوح، وتمتاز بنظام حماية يجعلها تعطي إنذار مانع للسرقة إلى جانب وجود فرامل مانعة الانغلاق وبها أيضا إنذارات للحماية من الحوادث، ونجد السيارة تتوفر بأكثر من لون مثل الأبيض، رمادي والأسود وغيرها من الألوان المميزة التي تناسب مختلف الأذواق.

مواصفات نيسان كيكس من الداخل

تتمتع السيارة نيسان كيكس من الداخل بمواصفات متعددة إذ أنها تحتوي على مقاعد جلدية فاخرة تدور في أكثر من اتجاه، كما أن بها وسائط متعددة مختلفة مثل شاشة بمساحة 7 بوصة تدعم اتصال البلوتوث واتصال يو أس بي، إلى جانب كونها تتمتع بوجود بمكبرات صوت عالية وشاشة تتصل بكاميرا خلفية لهذا فهي من السيارات التي وسعت شهرتها منذ طرحها في الأسواق كما أن سعرها مناسب جدا بالنسبة للمواصفات الخاصة بها، وتحتوي على زجاج مانع للصوت يعمل بالكهرباء إلى جانب وجود مكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة والبرودة.

سعر نيسان كيكس Nissan Kicks 2022

يعد سعر نيسان كيكس اقل من غيرها من السيارات التي تتمتع بنفس المواصفات لذلك فهي الأكثر مبيعا حيث نجد سعرها يصل إلى 65 ألف ريال سعودي، بما يعادل 316 ألف جنية مصري، ويعادل أيضا 17 ألف دولار أمريكي، ويمتاز ذلك السعر بكونه الأنسب لدى مختلف الفئات العمرية.