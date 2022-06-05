نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ30 ألف ريال سيارات لاندكروزر للبيع في السعودية والحالات مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجحت لاندكروزر في حصد إعجاب الملايين في المملكة العربية السعودية، وتستمد السيارة شعبيتها من قوة تصميمها ومحركها والكماليات الكثيرة التي تتوافر فيها، وتقدم العلامة اليابانية تويوتا المُصنعة لسيارات لاند كروزر اختيارات عديدة منها، تويوتا كورولا وتويوتا كورولا كروس وتويوتا برادو وتويوتا كامري وتويوتا يارس، وتسعى تويوتا من التنوع في الموديلات إلى تغطية كافة الأذواق لدى المستهلك في المملكة العربية السعودية. بـ30 ألف ريال سيارات لاندكروزر للبيع في السعودية والحالات مفاجأة هناك لاندكروزر 2003 في الجوف، السيارة بقير عادي، وتحتوي على دبل عصى.

وفي الوقت نفسه الممشى هو 480 ألف كيلومتر، سعر السيارة 30 ألف ريال قابلين للتفاوض.

السيارة تحتوي على كفرات جديدة، كذلك السيارة تدعم فتحة تكييف خلفية.

حالة بودي السيارة به صدمة في الرفرف الأمامي يسار بالإضافة إلى كبوت خارجي.

قير السيارة يدوي، حالة المحرك نظيفة ولا يحتاج إلى أي صيانة.

السيارة لونها أبيض وحالة الفرش الداخلي جيدة وقد تحتاج إلى تعديل طبقا للأذواق. سيارات لاندكروزر في السعودية والأسعار ممتازة وحالات خرافية هناك سيارة لاند كروزر موديل 2003 ممشى 307 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه نوع الوقود هو البنزين وقير السيارة اتوماتيكي.

حالة السيارة من الخارج جيدة وليست عليها ملاحظات ظاهرة.

كذلك حالة السيارة من الداخل تحتاج إلى تعديل حيث يعاني الفرش الداخلي الخاص بها من القدم.

السيارة من الخارج باللون الأبيض، حالة المصابيح الأمامية والخلفية والزجاج جيدة وتعمل بدون مشكلات. لاند كروزر مستعملة بحالة مقبولة بسعر جيد السيارة موديل 2003 السيارة في مكه والقير الخاص بها عادي، السيارة تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه الممشى 210 كيلومتر، البودي يحتوي على الرش.

السيارة تحتوي على بطارية إضافية وانوار جانبية إضافية.

وتدعم السيارة الثلاجة، السيارة باللون الأبيض وحالة البودي ظاهريًا بدون ملاحظات.

تكييف السيارة يعمل بشكل جيد، مصابيح السيارة الأمامية تحتاج إلى تلميع.

وفي الوقت نفسه شعار تويوتا على الكابوت ليست عليه ملاحظات وهو موجود في مكانه بدون أي مشكلات.

السيارة مفحوصة ومجددة وحالة التابلوه من الداخل بدون مشكلات، محرك السيارة لا يحتاج إلى صيانة.

المرايا الجانبية كهرباء وهي بحالة جيدة.

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