نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : مواصفات وأسعار كيا 2023 وكيا سبورتاج من الداخل وأسعارها في الشرق الأوسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار كيا 2023 ، بعد أن أعلنا في مقالة سابقة أن شركة كيا قد كشفت وبشكل رسمي عن أحث سياراتها الكروس أوفر وهي سيارة كيا 2023 فالآن نستكمل باقي رحلتنا مع سيارة الكروس أوفر التي ستنطلق في نهاية عام 2022 وذلك كموديل لعام 2023 القادم وهذا الانطلاق سيكون في بعض الأسواق بينما من الممكن أن تنطلق كموديل 2022 في بعض الأسواق الأخرى كما أنها السيارة كيا ۲۰۲۳ سوف تنافس سيارات عديدة وسوف نتحدث عن السيارة بالتفاصيل وعن كيا سبورتاج من الداخل فتابعونا للمزيد.

مواصفات وأسعار كيا 2023 في الشرق الأوسط

سيارة كيا ۲۰۲۳ سوف تنافس سيارات عديدة منها سيارة هيونداي توسان و سيارة جيب شيروكي وأيضاً سيارة تويوتا. كما أن السيارة سوف تنطلق بشكل نموذجي. كما أن السيارة تتمتع بمميزات عديدة فمنها مميزات خاصة بأمان السيارة فمثلاً :

مواصفات كيا سبورتاج 2023 أن بها نظام لمساعدة السائق الذي يسمى ADAS.

أن بها نظام لمساعدة السائق الذي يسمى ADAS. كذلك FCA وهو نظام المساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي.

نظام HDA وهو متخصص بمساعدة القيادة على الطرق السريعة.

مواصفات وأسعار كيا 2023 تتمتع بنظام التحكم الذكي في الالتفاف لكي يساعد نظام التموضع العالي في السيارة.

كيا سبورتاج 2023 من الداخل

كما تحدثنا أن مواصفات كيا سبورتاج 2023 ستكون بشكل نموذجي قياسي حيث ستتمتع بقاعدة للعجلات الطويلة. وكذلك سيكون هناك قاعدة العلاج القصيرة مع التنوية أن ذلك يأتي بالاعتماد على السوق. بالإضافة إلى انه سيتم تقديم سيارة كيا ۲۰۲۳ بعدد قليل من المحركات المختلفة.بغض النظر بالطبع عن أن السيارة الجديدة تتمتع بخاصية الراحة التامة. حيث أن كيا سبورتاج 2023 من الداخل تقدم مساحة داخلية تتسم بالذكاء حيث تجمع بين التطبيق العملي والتنوع بالسيارة. بغض النظر أن السيارة يتم تدعيمها بقاعدة عجلات مدمجة وطول يبلغ 2755 مم. أما عرض كيا سبورتاج 2023 من الداخل 1865 مم. والطول مع الارتفاع يبلغ 4660 مم و 1660 مم.

وعن مواصفات وأسعار كيا 2023 في الشرق الأوسط سيتوفر المحرك الــTGDI رباعي الأسطوانات بأشياء عدة مثل :-

سعة محرك kia sportage هي 1.6 لتر.

هي 1.6 لتر. كما أن كيا ۲۰۲۳ ستكون بقوة 180 حصان.

ستكون بقوة 180 حصان. وكذلك محرك كيا ۲۰۲۳ به عزم دوران يصل لــ 265 نيوتن / متر.

به عزم دوران يصل لــ 265 نيوتن / متر. مع العلم أن المحرك سوف يُقدم بشاحن ديزل توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 186 حصان.

كذلك عزم دوران kia sportage يبلغ 417 نيوتن لكل متر.

يبلغ 417 نيوتن لكل متر. كما أن المحرك سيقترن بسعة 1.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بقابض مزدوج و سبع سرعات أمامية.

وكذلك إمكانية توفر ناقل حركة يدوي بستة سرعات في kia sportage.

أسعار كيا سبورتاج 2023

تنقسم فئات اسعار كيا سبورتاج 2023 إلى سبعة فئات ( LX بنوعيها، EX بنوعيها، SX بنوعيها، SX-Prestige بنوعيها ، X-Line ،X-Pro ،X-Pro Prestige) وإليكم الأسعار التقريبية و مواصفات وأسعار كيا 2023 في الشرق الأوسط للفئات :