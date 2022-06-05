نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا مستعملة بـ16 الف درهم في الإمارات بحالات ممتازة كيا سورينتو وكيا سبورتيج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أفضل سيارات كيا مستعملة في الإمارات، حيث أن السيارات المستعملة أصبحت مطلوبة جدًا في الفترة الحالية لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بشراء سيارة جديدة حيث أن كل شيء حولنا في غلاء شديد، ولأن السيارات الجديدة يتم تقديمها بامتيازات خارقة فبالتالي أسعارها تكون مرتفعة جدًا وقد لا يقدر على توفير ثمنها بعض الأشخاص فيلجئوا إلى سوق السيارات المستعمل والذي يوفر لهم سيارة بمواصفاتهم المطلوبة وبأسعار مناسبة لميزانيتهم. سيارات كيا مستعملة في الإمارات 1. سيارة كيا سورينتو 2011 مستعملة

تعد هذه السيارة واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي الكورية التي تم تقديمها من شركة كيا في عام 2011م ومن أبرز مواصفاتها في سوق المستعمل ما يلي:-

السيارة متوفرة بسعر 22 ألف درهم إماراتي في سوق الإمارات للسيارات المستعملة.

تتكون السيارة من خمسة أبواب ومزودة بمحرك سعته تتراوح من 2400 إلى 3500 سي سي.

قوة دفع الموتور تبلغ 277 حصان وعدد أسطوانات المحرك تبلغ أربع أسطوانات وناقل الحركة نوعه ستبترونيك .

. تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين متوفرة في الصف الأول من السيارة.

2. سيارة كيا سبورتيج 2011 مستعملة

لفتت هذه السيارة في وقت إصدارها الكثير من الأنظار لأنها من أقوى سيارات الكروس أوفر التي قدمتها شركة كيا اليابانية في عام 2011م ومن مواصفاتها ما يلي:-

المحرك يتكون من أربع أسطوانات بقوة دفع 166 حصان وسعة 2000 سي سي.

يقترن الموتور بقير يدوي يتكون من ست سرعات والسيارة متوفرة في سوق الإمارات بسعر 29 ألف درهم إماراتي.

3. سيارة كيا فورت 2019 مستعملة تم إصدار هذه السيارات بمواصفات رائعة في عام 2019م وحازت على اهتمام كبير بين المشترين ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:- سعر السيارة يبلغ 41 ألف و500 درهم إماراتي بمحرك سعته 2000 سي سي وعزم دوران قدرته 179 نيوتن لكل متر.

المحرك من النوع CVT ومعدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 12.9 كيلو متر للتر الواحد.

4. سيارة كيا بيكانتو 2015 مستعملة

تتميز السيارة بالكثير من الإمكانيات التي لا تزال مطلوبة حتى الآن منذ وقت إصدارها في عام 2015م وهذه الإمكانيات هي ما يلي:-

محرك قومي سعته 1200 سي سي وأقصى عزم دوران له 87 نيوتن لكل متر لعمل 4 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 163 كيلو متر لكل ساعة ويصل ارتفاعها عن الأرض إلى حوالي 152 مللي متر.

سعرها في سوق المستعمل يبلغ 16.500 درهم إماراتي.

5. سيارة كيا كادنزا 2012 مستعملة

تم تصميم السيارة في عام 2011م حتى تكون مهيئة للإصدار بشكل نهائي في عام 2011م ومن أبرز مواصفاتها:-