نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خياليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسعودية ، لقد اصبحت تلك السيارة من أهم السيارات الموجودة على الساحة لعام ٢٠٢٢ حيث تتميز بشكلها الرائع صاحب الذوق الرفيع يكون الثمن الخاص بها مناسب جدا مع مميزاتها ونجد أنها ذات حجم مميز فهي تتسع ل ٧ أفراد وتتميز بسهولة قيادتها والتحكم في مكابحها عند الانزلاق تتحلى بالامان وذلك لتواجد المخدات الهوائية بها وتحتوي على إحساسات أمنية تحميها من التصادم ويعرف الموتور الخاص بها بالقوة والمتانة ونجد أن السيارة من نزولها في عام ٢٠٢٢ وقام الكثير بالسعوديين بشرائها وذلك لكثرة مميزاتها وسعرها المناسب لذلك سوف نتعرف على أهم المميزات والسعر من خلال هذا المقال.

مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو لعام 2022 في السعودية

لتلك السيارة الكثير من المواصفات والمميزات التي تجعل الكثير من السعوديين بشراءها وسوف نوضح أهم المميزات الخاصة بها من خلال النقاط التالية..

يتميز شكلها بانه جديد وجذاب عن باقي السيارات الأخرى.

تتميز بقوة المحرك ومساحتها الشاسعة التي تسعى ٧ أفراد.

من أكثر السيارات الصالحة لسفر العائلة بأكملها لسهولة قيادتها ووسائد الأمان التي بها والقدرة في التحكم بها أثناء الإنزلاق.

بها شاشة نستطيع من هلالها أن نستمع إلى الموسيقى وترشدنا في الطريق وتعمل باللمس.

تتميز المقاعد الموجودة بها بأنها مصنوعة من الجلد من نوع فاخر.

تحتوي على منافذ أي يوس بيه من الداخل والخارج.

يوجد بها عدد كبير من مكبرات الصوت يصل إلى ٧ وذلك لنقل الصوت بدرجة نقية وأفضل.

يوجد بها حساسات تعرفنا الضغط وتقوم بقياسه.

يوجد بها وضع كهربائي يتحكم في المقاعد.

وتتمتع بالمحرك القوي وتواجد مكابح للتحكم بها.

يوجد بها مداخل من الداخل والخارج تعرف باسم AuX

اسعار السيارة باجيرو 2022 في السعودية

تتميز تلك السيارة بتواجد نسختين منها النسخة الأولى تختلف عن النسخة الثانية من حيث السعر والسعى وسوف نوضح أسعارهم من خلال النقاط التالية..