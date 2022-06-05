نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ360 ريال.. أقوي عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين بأقل قسط شهري في المقال التالي
عمر شويل - جدة عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين نقدم لكم عرض تمويل سيارات من عبد اللطيف جميل والذي يُسمى بعرض السنتين، حيث كان هذا العرض بدفعة أولية قد تصل إلى حوالي 50% ويتم الحصول على السيارة بدون كفيل، حيث تعد مجموعة عبد اللطيف جميل هي واحدة من أشهر شركات تمويل وبيع السيارات بعروض تخفيض وتقسيط داخل المملكة العربية السعودية، وشمل العرض عدد من السيارات سنقوم بتوضيح مواصفات بعض تلك السيارات وأسعارها وعروض التخفيض عليها من عرض السنتين.
عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين
التمويل قائم على سيارة يارس سيدان المقدمة في نهاية عام 2021م وبداية الربعي الأول والثاني من عام 2022م وسنقوم بتقديم عرض التخفيض كالآتي:-
1. سيارة يارس سيدان 2022
- دفعة القسط الشهرية من سعر السيارة يبلغ 357 ريال سعودي.
- على فترة سداد قد تصل إلى سنتين (24 شهر).
2. سيارة يارس سيدان 2022
- متوفرة بسعر تقسيط يصل إلى حوالي 361 ريال سعودي.
- فترة سداد الأقساط المستحقة هي سنتين (24 شهر).
3. سيارة يارس سيدان 2022
- السيارة متوفرة بسعر تقسيط قيمته 365 ريال سعودي.
- التقسيط مستمر لمدة سنتين (24 شهر).
مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا يارس 2022
- تم تزويد هذه السيارة بمحرك يتكون من أحصنة عددها 105 حصان وعزم دوران 140 نيوتن لكل متر لعمل 6 آلاف لفة.
- سعة الموتور تصل إلى 1500 سي سي ونوعه CVT ويتم التحكم به يدويًا.
- ويتكون من سبع سرعات بينما معدل استهلاكه من البنزين يبلغ 20 كيلو متر لكل لتر.
- حجم خزان البنزين يبلغ 42 لتر وحجم الحقيبة الخلفية يبلغ 286 لتر وبتسارع يبدأ من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر في غصون 11.2 ثانية.
- تبلغ أبعاد السيارة في الطول أربعة أمتار و425 مللي متر وعرضها حوالي متر و730 مللي متر ويصل ارتفاعها الكلي إلى متر و475 مللي متر.
- يبلغ مقاس شاشة عرض معلومات السيارة 7 بوصة وتعمل باللمس والنظام الصوتي يتكون من أربعة مكبرات صوتية.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وكشف النقط العمياء على طول الطريق ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.
- أقصى سرعة قد تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة مقاس جنوط عجلات السيارة هي 16 بوصة ووزنها الكلي 1025 كيلو جرام.
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