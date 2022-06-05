نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ360 ريال.. أقوي عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين بأقل قسط شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين نقدم لكم عرض تمويل سيارات من عبد اللطيف جميل والذي يُسمى بعرض السنتين، حيث كان هذا العرض بدفعة أولية قد تصل إلى حوالي 50% ويتم الحصول على السيارة بدون كفيل، حيث تعد مجموعة عبد اللطيف جميل هي واحدة من أشهر شركات تمويل وبيع السيارات بعروض تخفيض وتقسيط داخل المملكة العربية السعودية، وشمل العرض عدد من السيارات سنقوم بتوضيح مواصفات بعض تلك السيارات وأسعارها وعروض التخفيض عليها من عرض السنتين.

عرض تقسيط تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل عرض السنتين

التمويل قائم على سيارة يارس سيدان المقدمة في نهاية عام 2021م وبداية الربعي الأول والثاني من عام 2022م وسنقوم بتقديم عرض التخفيض كالآتي:-

1. سيارة يارس سيدان 2022

دفعة القسط الشهرية من سعر السيارة يبلغ 357 ريال سعودي.

على فترة سداد قد تصل إلى سنتين (24 شهر).

2. سيارة يارس سيدان 2022

متوفرة بسعر تقسيط يصل إلى حوالي 361 ريال سعودي.

فترة سداد الأقساط المستحقة هي سنتين (24 شهر).

3. سيارة يارس سيدان 2022

السيارة متوفرة بسعر تقسيط قيمته 365 ريال سعودي.

التقسيط مستمر لمدة سنتين (24 شهر).

مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا يارس 2022