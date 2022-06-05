وحش الأسفلت الجبار... سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS مواصفاتها ومميزاتها الفوق رائعه

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عمر شويل - جدة تويوتا كورولا كروس 2023 ،قد كشفت شركة تويوتا عن أبر مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023، والتي قد تم تصنيفها من بين فئة السيارات الرياضية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، وهذا بعد أن تم الإعلان عن الموعد الخاص بطرحها بنهاية ذلك العام الحالي 2022، وتعد سيارات تويوتا العائلية من أفضل المواصفات ووسائل الأمان والسلامة والتي تضم مهمة القيادة الآمنة للركاب، وحرصت الشركة اليابانية أن تتيح للمستخدم جميع الاحتياجات حتى تسهل مهمة القيادة وتتمكن من التحكم الكلي للمركبة، لذلك أتاحت مواصفات ميكانيكية بمستوى متميز بالنسبة لكفاءة عمل المحرك، والأنظمة الخاصة بالدفع والرفع مما يساعد في ثبات السيارة على الطرقات الصعبة وغيرها.
تويوتا كورولا كروس 2023
مواصفات تويوتا كورولا كروس 2023
- قد أشارت شركة تويوتا أن سيارة كورولا كروس لموديل 2023 مدعومة بمحرك يعمل بالغاز ذات سعة 2.0 لتر مما ينتج عنه قوة 169 حصان.
- كما أن عزم الدوران يبلغ نحو 131 رطل قد، وتقوم السيارة بالعمل بنظام الحركة الأتوماتيك المتغير.
- ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن أغلب المواصفات الخاصة بالسيارة خلال نهاية ذلك العام.
- السيارة تتمتع بتصميم أنيق وراقي من حيث التصميم الخارجي فهي مدعمة بخط أنيق يضاف لها طابع القوة للتصميم الخارجي.
- وقد يظهر هذا باختيار تصميم الإطارات وكذلك الهيكل الخارجي، الذي يوف لسيارات تويوتا طابع جريء وقوي مفعم بالأناقة والفخامة والطاقة والحيوية.
- مما يلبي كافة الأذواق المختلفة في اختيار سيارات رياضية راقية.
- كما أنها متوفرة بمصابيح أمامية بتصميم يوحي بالغضب والقوة، وأكثر من يوفره للمستخدم السهولة بالحركة من خلال أنظمة الدفع الرباعي.
مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023
- قد كشفت شركة تويوتا عن الموعد الرسمي الخاص بطرح السيارة كورولا كورس لموديل 2023 بالأسواق العالمية عن المميزات الأساسية بالسيارة.
- وهي المحرك، حيث أن السيارة تعدم هجين وهو الخليط بين البنزين وكذلك الطاقة الكهربائية.
- وهي تعتبر من أبرز الميزات التي تجعل السيارة تحتل المرتبة الأولى بقائمة سيارات الدفع الرباعي خلال عام 2023 في سوق السيارات العالمية.
سعر تويوتا كورولا كروس 2023
على الرغم من الكشف عن أهم المواصفات الخاصة بسيارة كورولا كروس لموديل 2023 وترقب طرحها في الأسواق العالمية خلال الخريف القادم لذلك العام ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القريب عن سعر السيارة.
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