نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعة أولى لمدة خمس سنوات.. اقوي و أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بفئاتها المتنوعة بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي و أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بفئاتها المتنوعة بمواصفات جبارة ، يوجد الكثير من عروض تقسيط سيارة تويوتا موديل 2022 لكافة الفئات من خلال عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر ويوجد العديد من العروض التي تم طرحها خلال شهر مايو الماضي 2022، وقد قرب على الانتهاء لذا يجب عليكم التعرف عليها على الفور، حيث أنها توفر لكم أبرز عروض التقسيط دون مقدم لكافة السيارات، على قسط شهري قد يصل حتى 60 شهر، مما يكون من السهل على العملاء الحصول على السيارات والتمتع بقيادتها دون امتلاك أموال هائلة ، فقط يتطلب منك معظم البيانات، وسوف نتعرف في السطور القادمة على التفاصيل.

اقوي و أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 بفئاتها المتنوعة بمواصفات جبارة

يوجد الكثير من العروض التي قد أطلقتها شركة عبد اللطيف جميل على فئات سيارة تويوتا 2022 منها الآتي:ـ

سيارة تويوتا يارس 2022 وأي شركات

متوفر بالسيارة محرك قوي رباعي الأسطوانات قد تبلغ سعتها نحو 1,5 لتر، كما أن قوة السيارة تبلغ نحو 105 حصان.

تبلغ السيارة عزم دوران 140 نيوتن لكل متر، ويبلغ قيمة القسط الشهري المتعلق بالسيارة يكون نحو 1,013 ريال سعودي.

الشركة لا تشترط على المتقدم دفع أي مقدمات لمدة تصل نحو 60 شهر.

عروض تقسيط سيارة يارس 2022 وأي

هي من بين سيارة يارس 2022 وأي الصغيرة الهجين التي يوجد بها محرك ثلاثي الأسطوانات.

السيارة تدعم العمل عن طريق البنزين بقوة كبيرة قد تبلغ حوالي 116 حصان وهي يوجد بها محرك كهربائي.

المعرض يوفر السيارة دون مقدم وتبلغ قيمة القسط الشهري تصل حتى 1,036 ريال سعودي ولفترة تصل حتى 60 شهر.

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