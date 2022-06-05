نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني.. سيارة تويوتا كورولا جديدة GR الرياضية لعشاق التسارع سيارة المغامرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن سيارة تويوتا كورولا جديدة GR الرياضية من أكثر السيارات التي يتم البحث عن أهم التفاصيل التي تخصها، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من قبل شركة تويوتا أنها ستقوم بالإعلان عن هذه السيارة عن قريب، ومن المفترض أن تكون هذه السيارة مغايرة للمواصفات مقارنة بالإصدارات الأخرى، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

سيارة تويوتا كورولا جديدة GR الرياضية

علامة تويوتا من العلامات التي تكتسب ثقة العديد من العملاء كما انه تتميز سيارة تويوتا كورولا الجديدة بالعديد من المواصفات، وإليكم أبرزها بالشكل الآتي ذكره:

موصفات السيارة Toyota Corolla GR Sport

إن سيارة تويوتا كورولا الجديدة الرياضية 2023 يوجد بها محرك يدوي وكذلك محرك دفع رباعي به حوالي 6 سرعات.

ويتوافر بهذه السيارة جنوط سوداء مصممة على أعلى مستوى من الكفاءة.

وبها أيضًا إطارات ميشلان تتمتع بأداء مرتفع، وذلك مع وجود نظام عادم مصنوع من الفولاذ.

كما نجد أن هذه السيارة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نظام الملاحة والمساعد الذكي المتوفر بداخلها.

ويتواجد داخل مقصورة سيارة تويوتا كورولا الرياضية الجديدة عداد رقمي بقياس 12.3 بوصة.

وتتمتع هذه السيارة بنظام مميز من المعلومات والترفيه، حيث يوجد بها شاشة 8 بوصة تعمل بخاصية اللمس.

ويتواجد بهذه السيارة أنظمة أمان مميزة، وأبرز تلك الأنظمة، التفادي المبكر، ورصد المشاة والتنبيه بمغادرة حارة الطريق.

كما يتوفر أيضًا مصابيح أمامية مميزة داخل هذه السيارة، حتى تعمل تلك المصابيح بأشعة أوتوماتيكية وعالية الجودة.

ونجد أن الجلد المصنوع منه المقاعد بهذه السيارة من فئة BRIN NAUB.

سعر سيارة تويوتا كورولا GR 2023

حتى الآن لم تقم شركة تويوتا بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بسعر هذه السيارة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سعرها خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل أن يتم تداولها داخل كافة أسواق السيارات ومن المتوقع ان يكون سعر السيارة في السعودية في حدود 112 الف ريال سعودي، وفى مصر حوالى 545 الف جنية مصري.

فيدو السيارة Toyota Corolla GR Sport 2023

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص سيارة تويوتا كورولا جديدة GR الرياضية، حيث لاحظنا أن الاصدار الجديد من تلك السيارة سيكون ملبيًا لاحتياجات الكثير من عشاق السيارات، حيث وجدنا أن تلك السيارات يتواجد بها أحدث الكماليات، كما أنها مصممة داخليًا وخارجيًا على مستوى عال.