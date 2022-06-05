نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أحدث اصدار” مواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مواصفات وسعر سيارة لادا نيفا هي محل بحث عشاق السيارات في المملكة العربية السعودية، فهي من أفضل أنواع السيارات الموجودة في الشرق الأوسط وخاصة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تم إطلاق سيارة لادا نيفا مؤخرا في السوق المحلي السعودي في نسختها 2022 وهي من أحدث الاصدارات الموجودة في الأسواق، كما أنها تحتوي على مواصفات عالمية فريدة تجعلها تتقدم على جميع السيارات الموجودة في السوق اليوم، فهي توفر للمالكين الراحة والأمان بالإضافة إلى العديد من الميزات التي لم تكن متوفرة في اي نوع اخر من السيارات، لذلك سنعرض لكم في هذا المقال مواصفات سيارة لادا نيفا وسعرها في السعودية فتابعونا.

مواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022

يرغب الكثير من الناس في معرفة مواصفات سيارة Lada Niva المتوفرة حاليًا في السوق المحلي والعالمي ويزداد حجم البحث على المواقع الاجتماعية كل يوم، لذلك حاولنا توفير جميع مواصفات السيارة على النحو التالي:

يمكن تجهيز المركبات بمحركات تصل قوتها إلى 80 حصاناً.

تصميم المركبة حديث ومتكامل.

قدرة محرك السيارة تصل إلى أكثر من لتر ونصف.

يوجد في السيارة مصابيح أمامية عالية الجودة ومصابيح أمامية.

ماركة السيارة Lada Niva وهي ماركة عالمية.

وهي ماركة عالمية. السيارة ذو التصميم المثالي، وخاصة الجزء الخلفي، يجعل السيارة تسير بسلاسة على جميع أنواع الطرق.

بالإضافة إلى منفذ AUX ، وتحتوي أيضا على منفذ USB .

، وتحتوي أيضا على منفذ . المعدات التي تحتوي على جميع الوظائف التي تطلبها السيارة وخاصة معدات الترفيه.

المساحة الداخلية فسيحة والكرسي مريح للغاية ويمكن التحكم فيها بسهولة.

الإطارات مصممة للطرق الصعبة.

يوجد أيضًا شاشة مقاس 7 بوصات داخل السيارة.

سعر سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

فإذا كنت تريد اقتناء سيارة لادا نيفا فإن أداؤها ومواصفاتها المتخيلة يمكن أن تتناسب مع احتياجات الأذواق الحديثة لقوادين السيارات، حيث يبلغ سعر هذه السيارة حوالي 166 ألف جنية وما يعادله 20 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، كما أنها متوفر في جميع صالات العرض العربية في المملكة العربية السعودية.

وبهذا، بعد أن حصلنا على جميع تفاصيل مواصفات سيارة Lada Niva وسعرها واضحًا لجميع الباحثين، قد انتهينا من الحصول على أحدث المعلومات الخاصة بهذه السيارة الأكثر من رائعة والتي تقدم لك العديد من المميزات المذهلة.