نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة بيجو 3008 الجديدة موديل 2023 جميع الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة بيجو 3008 الجديدة موديل 2023 جميع الفئات ضمن عروض المجدوعي للسيارات، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار طراز 3008 من بيجو 2023 في السعودية، حيث تم طرح 3 فئات لهذا العام من Peugeot 3008 من قبل شركة السيارات الفرنسية المعروفة، هي على التريب بدءاً من الفئة الأساسية اكتيف 2023 ثم فئة اللور وأخيراً فئة جي تي. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات بيجو 3008 موديل 2023، كما نكشف لكم عن أسعار تلك الفئات لدى وكالة المجدوعي للسيارات.

أسعار فئات بيجو 3008 2023

بلغ سعر الفئة الأولي اكتيف من سيارة بيجو 3008 2023 الآن في السعودية حوالي 119 ألف وستمائة ريال، وتأتي تلك الفئة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يولد قوة 165 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي. وتحتوى مواصفات فئة اكتيف من بيجو 3008 الجديدة على عدد 6 وسائد هوائية، كاميرا خلفية، مكيف أوتوماتيك، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 انش، نظام تثبيت سرعة، دخول بالريموت، تشغيل ذكي بدون مفتاح، نوافذ كهربائية. كما تتميز السيارة بدعم اتصال USB ومدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت، شاحن لاسلكي وشاشة ترفيه، حساس كفرات بالاضافة إلى تقنية دعم الفرامل.

عروض Peugeot 3008 بالسعودية

كما بلغ سعر الفئة المتوسطة اللور من بيجو 3008 الجديدة لدى وكالة المجدوعي حوالي 139 ألف ومائة وخمسين ريال، وهي تأتي بنفس المحرك الموجود في الفئة السابقة اكتيف، وذلك على عكس بيجو 2008 التي تختلف فئاتها من حيث المحرك، وتتفوق اللور 3008 عن اكتيف بجنوط أكبر بمقاس 18 انش، الصندوق الخلفي للسيارة ( الشنطة) بتحكم كهربائي، لوحة قيادة السيارة مضيئة، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف بانوراما في تلك الفئة.

أما الفئة الثالثة والأخيرة من سيارة بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة فهي فئة GT الأعلى تجهيزاً، وقد بلغ سعرها الآن 152 ألف وتسعمائة وخمسين ريال في أحدث عروض المجدوعي بالسعودية. وتأتي بيجو 3008 جي تي بنفس المحرك أيضاً ولكنها تتفوق عن الفئتين السابقتين في عدد من التجهيزات، حيث يتواجد بها 10 مكبرات الصوت، مقاعد جلد، إطارات فاخرة، إمكانية التحكم في الانزلاق، بالاضافة إلى أنظمة أمان متطورة منها نظام التحذير في المناطق العمياء ونظام التحذير عند مغادرة المسار.