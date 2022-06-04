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عمر شويل - جدة المكيفتعد كورولا كروس 2021 من السيارات التي تجمع بين العديد من المزايا القوية بسعر مناسب لفئات عديدة في المملكة العربية السعودية، وتسعى تويوتا الشركة المصنعة للسيارة المشار إليها للاستفادة من شعبية اسم كورولا للانتقال من خلاله من ثقافة شراء السيارات التي تعمل بالبنزين إلى ثقافة السيارات ذات الوقود الهايبرد، وطرحت الشركة أول موديل من هذه السيارة في 2021 وكان مقسم إلى فئات تعمل بالبنزين والأخرى هايبرد وفي موديل 2022 قد إنتاج جميع الفئات بالوقود الهايبرد. سعر كورولا كروس 2021 المستعملة الجديد مفاجأة.. مواصفات كورولا كروس هناك سيارة كورولا كروس 2021 في الرياض، نوع الوقود الخاص بالسيارة هو هايبرد، ممشى السيارة هو 12 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه من ضمن مواصفات السيارة أنها تأتي بمحرك بسعة 1.8 لتر هايبرد 4 أسطوانات.

السيارة لها محرك بقوة 121 حصان مكانيكي، قير السيارة اتوماتيكي، السيارة باللون الأبيض.

حالة البودي ممتازة وليست عليها ملاحظات وكذلك حالة الصالون من الداخل.

وفي الوقت نفسه عزم السيارة هو 142 نيوتن متر، نوع ناقل الحركة هو cvt.

معدل استهلاك الوقود في السيارة هو 23.7 كل حرق واحد لتر من الوقود.

السيارة فئة فل كامل وسعرها هو 95 ألف و500 ريال.

وانخفض سعر السيارة عن ذي قبل حيث كان يتراوح سعرها الشهر الماضي ما بين الـ97 ألف و98 ألف ريال. كورولا corss 2021 مستعملة للبيع بحالة جيدة وسعر منخفض في المملكة العربية السعودية هناك حالة مستعملة بصورة جيدة في الرياض، ممشى السيارة أقل من 20 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة بوقود بنزين، فئة السيارة فل كامل، مقاس جنوط السيارة 17.

ومواصفات السيارة هي احتوائها على نظام صوتي مع شاشة لمس وفتحة سقف.

السيارة تحتوي على فتحة سقف، كذلك السيارة تحتوي على مثبت سرعة.

سعر السيارة هو 90 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على ممرات تكييف خلفية.

تدعم السيارة أنوار led كاملة. كورولا cross فل كامل في الرياض بحالة وكالة وبودي خرافي الحالة التالية في الرياض، ممشى السيارة هو أقل من 10 آلاف ريال.

وفي الوقت نفسه لون السيارة فيراني، مواصفات السيارة هي دخول بصمة، أنوار زينون، فتحة سقف.

شاشة لمس في التابلوه بدقة عالية.

وفي الوقت نفسه يمكن تشغيل المكيف باللمس، وكذلك تحتوي السيارة على مثبت سرعة.

مرايات كهرباء بخاصية الطي، تحكم في الدركسون.

موديل السيارة هو 2021، سعر السيارة هو 95 ألف ريال.

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