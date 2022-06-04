نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بقسط 2,036 ريال وفترة سداد 54 شهر بدون مقدم وبالضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة امتلك أكبر وأفضل أنواع السيارات الجديدة والمستعملة بالتقسيط المريح من أفضل الشركات السعودية بضمان حتى ثلاث سنوات، وعند حصولك على أي من السيارات المتوفرة سوف تحصل عليها بدون مقدم ولا دفع أي رسوم إدارية، وهناك بعض المزايا القوية الأخرى التي تهم جميع الأفراد وتناسب متطلباتهم وفق الشروط المعلن عنها من قبل الشركة أو البنك السعودية، حيث أن جميع المواطنين السعوديين من الرجال والنساء، والمقيمين داخل المملكة يحق لهم طلب الحصول على سيارة جديدة أو سيارة مستعملة موديل قريب من الشركة وعمل مقارنة بين السيارات حتى تحصل على الأفضل لك.

تمويل سيارة مستعملة بدون مقدم

هناك عدة سيارات مستعملة متوفرة من قبل الشركة بضمان حتى ثلاث سنوات وبدون كفيل ولا تحتاج إلى دفعة أولى، سيارة لمن بدون وظيفة بدون فوائد، وبالتقسيط المريح سوف تحصل على السيارة بإجراءات ميسرة وبأقل راتب، فالشركة توفر لك أقوى وأفضل العروض والخدمات التمويلية والتي أصدرها البنك المركزي السعودي ووفرها لعدد كبير من البنوك والشركات داخل المملكة، سيارة مستعملة بقسط 1,147 ريال، وهي الشركات والبنوك التي تقدم تمويل تأجيري للسيارات وتمويل شخصي وتمويل عقاري وأيضا تمويل لسداد المديونية، وكل هذا لك وأكثر إذا كانت الشروط المطلوبة متوافره معك، وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة وتكون صحيحة.

ماهي السيارة المستعملة بالتقسيط

هناك سيارة تويوتا كامري بلون أزرق متاح الحصول عليها وهي موديل 2019 سيدان، وعدد الكيلومترات للسير تتراوح من 140-149 كيلومتر، وأوتوماتيك وتوجد في الدمام لمن يرغب بالحصول عليها، ويحصل عليها بقسط شهري 2,036 ريال بالتقسيط على كل شهر وبدون أي مقدم، سيارات جديدة موديل 2022 بدون مقدم، ودفعة التملك حتى 20% أي ما يقارب 16,905 ريال من ثمن سعر السيارة والذي يكون 128,307 ريال سعودي، ويتم السداد على 54 شهرا، وسوف تحصل عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة.

طريقة التقديم لطلب السيارة المستعملة

سوف تقم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط المريح، ونقم بتقديم طلبك للحصول على سيارة مستعملة تويوتا كامري لون أزورق موديل 2019، وتقديم صورة من الهوية الوطنية، أو الإقامة، والعنوان الوطني وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتعريف الراتب ويجب أن تكون موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص ولا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لمزيد من المعلومات وطلب التمويل بالتقسيط المرن.