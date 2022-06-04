نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا هايس مستعملة في الإمارات أقوي سيارة نقل تبدأ بسعر ٢٣ ألف درهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا هايس مستعملة في الإمارات المتحدة لكل من يرغب بإقتناء هذه السيارة سوف نوفرها بأسعار مخفضة، تعد هايس من فئات السيارات الفان وسيارات النقل القوية وأكثر سيارات الشاحنات المنتشرة في الإمارات على مدى واسع، تتميز بمحركها القوي وهيكلها الرياضي ومقصورتها العملية، والصندوق الخلفي لحمل الحوامل الثقيلة الخاصة بالشركات الصغيرة، تعد من السيارات العملية الخاصة بنقل الأمتعة متوسطة الثقل وهي من السيارات التجارية الخفيفة مزدوجة الكابينة، نعرض تشكيلة واسعة من السيارات الفان تويوتا هايس مستعملة للبيع في الإمارات في جميع المدن والمحافظات بسعر منافس مع الحفاظ على مواصفاتها حتى مع الاستعمال لكل من يرغب في الحصول عليها في خلال السطور التالية. تويوتا هايس مستعملة في الإمارات تويوتا هايس ١٢ راكب موديل ٢٠٠٩ مستعملة تمتلك مواصفات خليجية.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

ناقل الحركة يدوي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة غير مرخصة وغير مؤمن عليها.

تحتوي على أكياس هوائية، نظام مانع انزلاق الفرامل، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، راديو، بلوتوث، مشغل أقراص.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بحي النهدة.

سعر تويوتا هايس ٢٠٠٩ مستعملة في الامارات ٢٣.٥٠٠ ألف درهم. هايس موديل ٢٠١١ مستعملة تطابق مواصفاتها مع دول مجلس الخليج.

بحالة ممتازة ولا يوجد بها أعطال.

ناقل الحركة يدوي.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بحي المدينة الدولية.

السيارة تم ترخيصها زلكن لم يتم التأمين عليها.

تحتوي على مكيف يدوي، قفل مركزي، وسائد هوائية، مصابيح ضباب، راديو بلوتوث، مشغل أقراص، وسائل الأمان والحماية للراكب ضد أخطار الطريق.

سعر تويوتا هايس ٢٠١١ مستعملة في الامارات ٣١ ألف ريال. تويوتا هايس موديل ٢٠١٣ مستعملة مواصفاتها تطابق مع مواصفات دول مجلس الخليج.

ناقل الحركة عادي.

عدد الكيلومترات المستهلكة اكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الشارقة بالمنطقة الحرة بمطار الشارقة.

السيارة ممتازة داخليا وخارجية با أعطال وبدون حوادث.

السيارة غير مؤمنة وغير مرخصة.

تحتوي على مكيف يدوي قوي، وسائد هوائية أمامية للراكب الأمامي والسائق.

سعر تويوتا هايس موديل ٢٠١٣ مستعملة في الإمارلا ٣٣ ألف كم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا هايس مستعملة في الإمارات أقوي سيارة نقل تبدأ بسعر ٢٣ ألف درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.