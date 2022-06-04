نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسى الشديد.. سيارة لادا نيفا الجبارة 2022 في السعودية اقوى وافخم سيارة دفع رباعى بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوحش الروسى الشديد.. سيارة لادا نيفا الجبارة ، تعد واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي قد حصدت شهرة كبيرة جداً في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، كما أن نسبة مبيعاتها في ازدياد مستمر وتتمتع تلك السيارة بتصميم ممتاز بالإضافة إلى الإمكانيات والتقنيات الداخلية التي تجعل القيادة أكثر متعة، توضع ضمن السيارات المريحة لكل من يقوم بقيادتها أو أحد الراكبين بها، وهي تنتمي إلى سيارة الجيل الحديث من السيارات المتاحة بالوقت الحالي بأسواق السيارات العالمية والمحلية، ونحن سوف نستعرض لكم أهم مواصفات ومميزات السيارة.

الوحش الروسى الشديد.. سيارة لادا نيفا الجبارة

نستعرض لكم اليوم واحدة من أفضل السيارات من حيث الإمكانيات والمواصفات المثالية التي يريدها كل شخص في السيارة الخاصة به ومن أهم وأبرز مواصفات السيارة ما يلي:

تم طرح سيارة لادا نيفا في السعودية بأربع نسخ مختلفة.

في السعودية بأربع نسخ مختلفة. تتميز السيارة بوجود محرك تبلغ سعة 1700 سي سي ما يعادل 1.7 لتر.

ينتج عن هذا المحرك قوة تقدر بحوالي 83 حصان وقوة عزم الدوران تصل إلى 128 نيوتن متر.

السيارة مزودة بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات مختلفة.

تحتوي السيارة على عجلات بقياس 15 بوصة.

تحتوي على كثير من وسائل الأمان والترفيه مثلا نظام الفرامل ومانع الانزلاق.

أهم مزايا سيارة لادا نيفا 2022

سيارة لادا نيفا تتمتع بكثير من المزايا التي تجعل الكثير من محبين شراء السيارات يقبلون على شرائها وجعلها سيارة خاصة لهم وأكثر ما تتمتع به من مزايا عن غيرها الآتي:

السيارة تكون متشابهة من الواجهة لسيارة راف فور من ناحية الهيكل الخارجي.

الجزء الخلفي من السيارة يحتوي على مصابيح من الليد تساعد على إنارة الطريق.

تحتوي السيارة هيكل من المعدن القوي التي يتحمل الصدمات ويجعلها تسير على الطرق الوعرة.

تتميز أيضا بوجود مكيف هوائي حديث يساعد على توزيع الهواء البارد بطريقة مثالية في السيارة.

وبالنسبة إلى نظام العزل المتواجد في السيارة فهو قد يكون له دور كبير في كفاءة حجب الضوضاء الخارجية.

تتميز عن غير ها بالثبات وعدم الاهتزاز خلال السير السريع.

مقاعد السيارة مريحة للغاية وتحتوي على ميزة التدفئة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

ويبلغ سعرها في الولايات المتحدة الأمريكية 9635 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعرها في روسيا 717 ألف روبل روسي، كما أيضا سعرها في السعودية يصل تقريباً إلى 36000 ريال سعودي.