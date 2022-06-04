قبل شرائها .. تعرف على مواصفات وعيوب سيارة هيونداي النترا 2022 وهذا هو سعرها في السعودية!

وبسبب أن هناك مجموعة ترشيحات وآراء الإيجابية التي تقوم بالنصح بشراء هذه السيارة، وشركة هيونداي تعتبر أحد أشهر شركات السيارات حول العالم.

وليس من الجديد عليها تقديم السيارات الرائعة ورغما من مرور عدة اعوام على اصدارها لكنها لا تزال من أفضل السيارات بالنسبة لمنافسيها وسوف نوضح لكم أيضًا أهم عيوب ومميزات سيارة هيونداي النترا 2020.

أهم مواصفات سيارة هيونداي النترا 2020 في السعودية

تتميز سيارة هيونداي النترا 2020 بمواصفات لا مثيل لها تتمثل فيما يلي:-

المحرك الخاص بالسيارة قوي يحتوي على 4 أسطوانات وسعته 1600 سي سي وقوته حوالي 121 حصان.

بينما يدور المحرك بعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن لكل متر وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

أقصى تسارع للسيارة هو 100 كيلو متر لكل ساعة في حوالي 11.3 ثانية فقط.

صندوق السرعات الخاص بها أوتوماتيك ومكون من ست سرعات.

بينما نظام الجر بها أمامي وشاشتها المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 7 بوصة.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد والمرايا الأمامية قابلة للطي.

تحتوي على فتحة من السقف ومزودة بكاميرات خلفية.

بينما عجلاتها رياضية مقاسها 17 بوصة.

تعمل بنظام الدخول الذكي دون الحاجة للمفاتيح.

بينما المقاعد الأمامية تحتوي على أنظمة تبريد وتسخين بحسب ظروف الطقس.

طول السيارة 4.57 متر وعرضها حوالي 1.8 متر بينما ارتفاعها 1.45 متر.

طول قاعدة عجلاتها 2.7 متر ووزنها كله يصل إلى 1.730 كيلو جرام.

أسعار سيارة هيونداي النترا موديل 2020 في السوق السعودية

تبدأ أسعار هيونداي النترا موديل 2020 فئة GL 1.6 من سعر 64.500 ريال سعودي.

بينما الفئة GL AW تبدأ أسعارها من 69 ألف ريال سعودي.

أما فئة GLS تبدأ أسعارها في السعودية من حوالي 75 ألف ريال سعودي.

عيوب سيارة عيوب سيارة هيونداي النترا

بالرغم من مميزات السيارة المتعددة إلا أنه يجب ذكر العيوب وذلك وفقًا للأمانة التجارية وتتمثل عيوب السيارة فيما يلي:-