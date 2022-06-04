نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الخليج القادم … سيارة لاندكروزر 2023 اهم مواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لاندكروزر 2023 ،قامت شركة تويوتا بالإعلان بطريقة غير رسمية عن سياراتها الجديدة لأند كروزر، فهي من السيارات الرائعة التي يطمح جميع الشباب لامتلاكها، وهي من الطراز الحديث، حيث أنها تناسب عشاق الرياضات السريعة، وهي مناسبة لجميع الأماكن والطرقات السريع ن والصعبة، ومناسبة للتجول في الغابات فهي مصنوعة بجودة عالية تجعلها تقبل افضل الأشياء التي لم تكن موجودة في السيارات القديمة من نفس الموديل، وسنتعرف على أهم التفاصيل فتابعونا. مواصفات سيارة لاندكروزر 2023 هذه السيارة الرائعة تحتوي على محركين، الأول تبلغ سعته 2 و 5 لتر وهو محرك مزدوج تيربو.

كما انه يتكون من ستة من الأسطوانات.

وهو يولد قوة تبلغ 409 حصان،

والعزم الخاص بدورانه يبلغ 604 نيوتن متر.

كما أنه يتصل بناقل للحركة يعمل بطريقة أوتوماتيكية.

وهو يتكون من عشر سرعات، كما انه يعمل بنظام الدفع الرباعي.

أما المحرك الثاني الخاصة بالسيارة فتبلغ سعته 3ز3 لتر تيربو مزدوج.

وهو مكون من ستة أسطوانات، وقوته تبلغ 302 حصان، أما العزم الخاص بالدوران فهو يبلغ 700 متر.

كما أنه يأتي مع ناقل للحركة يعمل بطريقة أوتوماتيكية، وهو يحتوي على 10 سرعات، رباعي الدفع. مميزات سيارة لاندكروزر 2023 تتميز هذه السيارة الرائعة بالعديد من المميزات فهي واسعة.

الرائعة بالعديد من المميزات فهي واسعة. وتتكون من خمسة مقاعد عريضة تتميز بملمس ناعم.

و صندوقها الخلفي واسع وهو يشمل أغراض كثيرة عند السفر.

كما أن السيارة تقوم بتقديم أداء عالي للغاية، وهي تتحمل السير في جميع الطرق مما يجعلها من سيارات الدفع الرباعي المميزة.

وهي تعتبر من أفضل السيارات الخاصة بالدفع الرباعي، وهي تحتوي على جنوط من الألومنيوم يبلغ مقاسه 18 بوصة.

كما يوجد بها بعض المصابيح الأمامية المميزة،

وهي تحتوي على نظام ديناميكي حركي من أجل التعليق ويوجد بها مرايا تقبل التعتيم والتدفئة التلقائية.

كما أنها تحتوي على عجلة القيادة، ومقاعد أمامية تم تدفئتها بطريقة جيدة.

ويوجد بها شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، كما يوجد بها نظام يساعد في تثبيت السرعة عند المرور على الطرق الوعرة.

لذلك فينتظر الجميع صدورها بشكل رسمي. سعر سيارة لاندكروزر 2023 وقد يصل سعر سيارة إلى 324 الف ريال سعودي أو 331 الف ريال سعودي

أما عن سعر السيارة فى مصر يصل إلى 1500000 مليون جنيه مصري

وقد تصل سعر السيارة فى الأمارات إلى 230 الف درهم أماراتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الخليج القادم … سيارة لاندكروزر 2023 اهم مواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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