نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيفروليه تخطف الأنظار بالاسطورة الجديدة سيارة “بليزر 2023 Blazer” للطرق الواعرة امكانيات ومواصفات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أبرز مواصفات وأسعار سيارة شيفروليه بليزر 2023م، فلم ننتهي حتى الآن من الإعلان عن السيارات المتوقع طرحها في عامنا الجاري 2022م إلا أن قامت شركة شيفروليه العالمية بالكشف عن سيارتها الجديدة بليزر التي سيتم تجهيزها لتكون ضمن قائمة السيارات المتصدرة قائمة سيارات عام 2023م المقبل، وتتميز السيارة بالكثير من المميزات والتكنولوجيا المتطورة التي تجعلها تخطف الأنظار وينتظرها الملايين من عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والمهام.

أبرز مواصفات ومميزات سيارة شيفروليه بليزر 2023

تتميز سيارة شيفروليه الجديدة بالكثير من المميزات والمواصفات الحديثة والتي تتمثل في كل مما يلي:-

مصابيح أمامية تضيء السيارة في النهار وتعمل بتقنية الليد المتطورة والمضيئة.

الواجهة الأمامية جذابة ومزودة بشبك أمامي عريض أسود مطلي بمادة الكروم اللامع.

محرك السيارة قوي ويتوفر من السيارة أربعة ألوان حتى الآن.

بينما مقاس جنوط عجلات السيارة يختلف من سيارة إلى الأخرى وجاءت المقاسات من 18 إلى 20 إلى 21 إنش.

عجلات السيارة رياضية ومزودة بباب خلفي يعمل كهربيًا.

مساحة السيارة تبلغ حوالي 30 ونصف قدم مكعب.

بينما السيارة مزودة بخيارين للمحركين أحدهما سعته حوالي 2000 سي سي مزود بشاحن توربيني.

المحرك الثاني سعته تبلغ 3600 سي سي ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع نقلات.

بينما قوة الموتور تبلغ حوالي 228 حصان والمحرك الثاني قوته حوالي 308 حصان.

تعمل السيارة بخاصية الجر الأمامي والخلفي للعجلات.

خاصية شحن الهواتف اللاسلكية ونقطة اتصال بالواي فاي.

نظام تنبيه السائق عند استشعار الخطر والصدمات الأمامية.

الفرملة الذاتية للسيارة عند استشعار الحوادث.

بينما نظام مساعدة السائق على الركن الذاتي وتنبيهه عند مغادرة المسار الصحيح.

مزودة بأفضل وسائل الحماية والتقنيات المتطورة.

بينما نقطة اتصال بالهواتف الذكية عبر خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

عيوب شيفروليه بليزر موديل 2023م

سعر السيارة مبالغ فيه قليلًا بالنسبة لإمكانياتها والسيارات المنافسة لها.

بينما سعر قطع غيارها عالي بعض الشيء ويرجع ذلك إلى حداثة السيارة.

لا تحتوي السيارة على موتور هجين حتى تكون اقتصادية في استهلاك البنزين.

أسعار شيفروليه بليزر موديل 2023م في السوق المحلية

تبدأ أسعار السيارة من 30 ألف دولار أميركي وذلك فيما يعادل حوالي 131 ألف ريال سعودي.