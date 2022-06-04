نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الروسي وجماله.. لادا نيفا 2022 الوحش الجديد سيارة اسطورية بمواصفات وامكانيات جبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الروسي وجماله.. لادا نيفا 2022 الوحش الجديد سيارة اسطورية بالرغم من مميزات وإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022 المتطورة إلا أنه تم التساؤل كثيرًا بشأن أبرز عيوبها وذلك لأنها تحظى بشهرة كبيرة وإقبال واسع من المشترين فكان التساؤل بشأن عيوبها كبير لهذا السبب، وفي مقالنا اليوم سنوضح عيوب السيارة لأن الأمانة التجارية تحتّم على كل ناشر وبائع أن يقوم بذكر عيوب المنتج قبل مميزاته حتى لا يخدع الأشخاص الذين يرغبون في شراءها، كما سنوضح لكم إمكانيات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السوق المحلية.

عيوب سيارة لادا نيفا 2022

من أبرز العيوب والمشاكل التي قد تواجه المشترين لسيارة لادا نيفا 2022م ما يلي:-

بالنسبة إلى مقصورة السيارة وصالونها الداخلي فهو يتميز ببعض الضيق وخاصة عند الرحلات العائلية الطويلة.

أما شكلها الخارجي فهيكلها كلاسيكي قليلًا وهناك بعض الأشخاص التي تفضل هذا النوع من هياكل السيارات.

الفتيس يعمل مانيولي وليس أوتوماتيكي وهذا عيب بالنسبة إلى سيارة بهذا العمق والتطور والتكنولوجيا.

كما أنها تحتوي على بابين فقط وصندوق التخزين الخلفي ضيق وصغير والفتيس بطئ في الاستجابة أحيانًا.

من أكبر مشاكلها التي واجهت البعض هي أن السيارة تهتز وغير ثابتة عند السرعات العالية.

إمكانيات لادا نيفا موديل 2022 ومميزاتها

وتتميز هذه السيارة بإمكانيات عالية الجودة ومتطورة ومن أبرز إمكانيات السيارة ما يلي:-

مصابيح السيارة مصنوعة من الضباب وعجلاتها مقاس جنوطها حوالي 15 إنش ومصنوعة من البلاستيك الغير قابل للكسر.

مزودة من الأمام بشبك أسود عريض مفتوح بفتحات تهوية ومطلي بالكروم ويتوسطه شعار شركة لادا نيفا الروسية.

تحتوي السيارة على مصدات يتم صنعها بحسب رغبة المشتري وهي إما من المعدن أو البلاستيك وتحتوي على فتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج ومزودة بمصابيح إضاءة عالية.

إطارات عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم ومزودة بقير يعمل مانيوالي سعته تبلغ 1700 سي سي بقوة دفع 83 حصان وقوة عزم دوران 129 نيوتن لكل متر.

يتكون الفتيس من ناقل حركة يدوي مكون من خمس سرعات مختلفة.

سعر لادا نيفا موديل 2022 في سوق السعودية

بلغ سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات حوالي 36 ألف و850 ريال سعودي وتختلف الأسعار باختلاف الفئة.