نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسي موديل السنه 2022.. سيارة لادا نيفا 2022 الجبارة فخامة وشياكة متتوصفش مواصفاتها واسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت بعض المصادر الروسية بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة، والتي تم إصدارها من قبّل شركة “أوتوفاز” في دولة روسيا والإصدار الأول من السيارة من هذه الفئة في عام 1977م، ولاقت شهرة واسعة منذ وقت انتشارها حتى وقتنا الحالي حيث أنها تتطور من وقت إلى الآخر وتتميز بهيكلها الكلاسيكي الذي يفضله البعض وللسيارة قدرة خارقة للسير على الأراضي الوعرة والطرق السريعة بثبات عالي بدون أن يتأثر المحرك. مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 تحتوي السيارة على مصدات بلاستيكية ومزودة من الأمام بشبك أمامي عريض أسود مطلي بمادة الكروم اللامع.

مصابيح السيارة مصنوعة من الضباب وعجلات السيارة مصنوعة من مواد بلاستيكية قوية لا يمكنها الكسر بسهولة.

عتبة السيارة تحميه من الاصطدام عند الحوادث ويمكن للركاب سواء كانوا كبار السن أو أطفال.

ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب ضد الاحتكاك بالأرض.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 إنش.

تحتوي السيارة على مصدات بلاستيكية أو معدنية.

كما أنها مزودة من الأعلى بفتحة من السقف بانورامية تعمل باللمس ومصنوعة من الزجاج.

مصابيح السيارة شعاعها عالي يحتوي على حواف بلاستيكية سمكها سميك قليلًا.

مقاعد السيارة تحتوي على فتحات للتهوية وتكييف السيارة كما أنها مزودة من الأعلى بإضاءة داخلية من السقف في جميع صفوف السيارة.

إطارات السيارة مصنوعة من الألومنيوم وعجلات السيارة يمكنها السير على الأراضي الوعرة. عيوب لادا نيفا الروسية موديل 2022 حجم ومساحة تخزين السيارة ضيق إلى حد ما مقارنة بالسيارات المنافسة.

التصميم الخارجي يفتقر إلى التقدم حيث أنه أقرب إلى الكلاسيكية وبالرغم من أن البعض يفضله إلا أنه غير مفضل بالنسبة للبعض الآخر.

تفتقر السيارة إلى الكثير من وسائل التكنولوجيا والترفيه الحديثة. أسعار لادا نيفا في السوق السعودية بلغ سعر السيارة في السوق السعودي حوالي 36 ألف و850 ريال سعودي بالنسبة لتوفر فئة واحدة فقط من السيارة في السعودية. سعر لادا نيفا موديل 2022 في السوق الروسية بلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 623 روبل روسي والفئة الثانية بلغ سعرها 711 ألف روبل روسي.

بينما في السوق العالمية سعر السيارة تراوح بين 8آلاف و582 دولار أميركي إلى 9آلاف و735 دولار أميركي.

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