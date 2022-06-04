نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي تفوتك.. مواصفات هيونداي النترا 2022 في السعودية أقوي سيارة سريعه علي الطرق امكانيتها جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة هيونداي النترا 2020 وأسعارها أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين في سوق السيارات السعودي نظرًا لأن هناك العديد من الترشيحات والآراء الإيجابية التي تنصح بشراء هذه السيارة، وتعد شركة هيونداي من أشهر شركات السيارات حول العالم وليس جديد عليها تقديم السيارات الرائعة وبالرغم من مرور عدة سنوات على اصدارها إلا أنها لا تزال من أفضل السيارات بالنسبة لمنافسيها وسنوضح لكم أيضًا أهم عيوب ومميزات سيارة هيونداي النترا 2020. أهم مواصفات سيارة هيونداي النترا 2020 في السعودية تتميز سيارة هيونداي النترا 2020 بمواصفات لا مثيل لها تتمثل فيما يلي:- المحرك الخاص بالسيارة قوي يحتوي على 4 أسطوانات وسعته 1600 سي سي وقوته حوالي 121 حصان.

بينما يدور المحرك بعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن لكل متر وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

أقصى تسارع للسيارة هو 100 كيلو متر لكل ساعة في حوالي 11.3 ثانية فقط.

صندوق السرعات الخاص بها أوتوماتيك ومكون من ست سرعات.

بينما نظام الجر بها أمامي وشاشتها المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 7 بوصة.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد والمرايا الأمامية قابلة للطي.

تحتوي على فتحة من السقف ومزودة بكاميرات خلفية.

بينما عجلاتها رياضية مقاسها 17 بوصة.

تعمل بنظام الدخول الذكي دون الحاجة للمفاتيح.

بينما المقاعد الأمامية تحتوي على أنظمة تبريد وتسخين بحسب ظروف الطقس.

طول السيارة 4.57 متر وعرضها حوالي 1.8 متر بينما ارتفاعها 1.45 متر.

طول قاعدة عجلاتها 2.7 متر ووزنها كله يصل إلى 1.730 كيلو جرام. أسعار سيارة هيونداي النترا موديل 2020 في السوق السعودية تبدأ أسعار هيونداي النترا موديل 2020 فئة GL 1.6 من سعر 64.500 ريال سعودي.

بينما الفئة GL AW تبدأ أسعارها من 69 ألف ريال سعودي.

أما فئة GLS تبدأ أسعارها في السعودية من حوالي 75 ألف ريال سعودي. عيوب سيارة عيوب سيارة هيونداي النترا بالرغم من مميزات السيارة المتعددة إلا أنه يجب ذكر العيوب وذلك وفقًا للأمانة التجارية وتتمثل عيوب السيارة فيما يلي:- المحرك أدائه ضعيف حيث أن سعته 2 لتر.

مقعدها الخلفي أصغر قليلًا من المقاعد الخلفية للمنافسين.

بينما مقصورتها الداخلية جودتها ليست بالجودة المطلوبة.

القيادة فيها تعتبر تجربة مملة.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي بها متقطعًا يعمل بسرعات منخفضة.

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