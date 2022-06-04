نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هونشي H9 عنوان الفخامة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسر القلوب ، تجذب الأنظار ، تمتع المالك ، وتسر عشاق الفخامة ، كن علي مستوي الرقي والتميز مع سيارة هونشي H9 عنوان الفخامة بالتفاصيل والصور ، حيث نقدم لك مقالنا اليوم بكل تفاصيل السيارة الصينية التي كسرت حاجز الخيال في عالم الإبداع والتقنية والتميز ، نتعرف بالفقرات علي كافة مواصفات السيارة الميكانيكية ونستعرض ألبوم صور كامل لكل زاوية من الداخل والخارج ، نطلعك علي كل ما تحمله تلك التحفة الفنية من تجهيزات ترضي طموحك نحو الرفاهية والراحة ، ونقدم لك دليل الألوان ، وما تحمله من عتاد أمان وسلامة مخصص لك ولعائلتك ، ولا ننسي استعراض أبعادها الكبيرة و فئات وأسعار السيارة الأكثر بحثا هونشي H9 HONGQI VEHICLE مع تصميماتها الدخلية والخارجية.

هونشي H9 عنوان الفخامة بالتفاصيل

مؤخراً اقتحمت سيارة هونشي hongqi أسواق السعودية والخليج العربي بل والعالم بما تقدمه من مميزات :

الأفخم بين كافة السيارات الصينية في السعودية والكويت.

تعتبر هونشي hs hongqi الأكبر في فئة السيدان العائلي.

سعر سيارة هونشي يهدد عرش الرولز رويس حرفياً.

صينية المنشأ الفاخرة فئة سيدان تجمع كل ما تتخيله من امكانيات.

تذهب تفكيرك عن كل سيارات العالم الفاخرة في فئتها.

سعر هونشي الصينية الفاخرة في السعودية

تقدم سيارة هونشي في المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة التوكيلات العالمية للسيارات بخمس فئات نعرض سعر كل منها :

الأولي : Luxury 2.0T وتقدمها بتسعير 256000 ر.س. الثانية : فئة comfort 3.0T ، سعر السيارة 292300 ريال سعودي شامل الضريبة. الثالثة : comfort 3.0T Two Tone 2022 ، سعر السيارة 292300 ريال سعودي. الرابعة : Executive 3.0T سعر هذه الفئة 339 ألف ريال. الخامسة : Executive 3.0T Two Tone ، سعر ها 354 أل و 500 ريال.

التجهيزات الميكانيكية

تقدم مجموعة هونجي الصينية سيارة الفخامة والرفاهية H9 هونشي بمواصفات ميكانيكية جبارة :

المحرك : 2.0T Turbocharged Direct Injection

محرك كهربائي إضافي

أقصى عزم380

أقصى قوة kw185

القوة الحصانية250

ناقل الحركة : 7DCT Shift by Wire

عجلة القيادة بتحكم كهربائي (EPS)

نظام التعليق الأمامي : Double wishbone independent front suspension with strut

نظام التعليق الخلفي : Trapezoidal arm-type multi-link suspension with strut

و نظام تعليق هواء.

وضعيات القيادة (إقتصادي، مريح، رياضي)

الفرامل (أمامية/خلفية)Disc

مواصفات الرفاهية والمزايا الداخلية

ذاكرة ضبط وضعيات (كرسي السائق + مقود القيادة)

تهوية وتسخين المقاعد الأمامية

مساج الكراسي الأمامية والخلفية

شاشات أمامية كريستال

نظام عزل الصوت الخارجي

شاشات عرض خلفية مدمجة-

شاشة عرض على الزجاج الأمامي

وقوف آلي

زر تشغيل وإيقاف المحرك

دخول ذكي

نظام دخول ذكي (كرت)

شاحن لاسلكي

فرامل توقف إلكترونية

و فرامل توقف مؤقت

تسجيل بيانات الرحلة

نزام تكييف إلكتروني (أربع مناطق)

نظام صوتي BOSE 14 سماعة

كراسي خلفية مفصولة

المواصفات الخارجية

باب شنطة خلفي كهربائي

مقابض أبواب خارجية مخفية

فتحة سقف بانورامية

زجاج النوافذ طبقتين

أبواب شفط-

أنوار أمامية LED

أنوار أمامية متكييفة

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السلامة والأمان

تنبيه مغادرة المسار

نظام تحديد السرعة

تنبيه ماقبل الإصطدام

نظام المحافظة على المسار

نظام تنبيه السائق

كشف النقاط العمياء

مثبت السرعة الذكي

فرامل طورائ

كاميرا رؤية محيطية

حساسات أمامية وخلفية

وسائد هوائية جانبية (أمامية/خلفية)

ستائر هوائية جانبية

في جانب السلامة تقدم شركات كورية مثل هيونداي ميزات عالمية في الأمان كما هو حال سيارة هيونداي سوناتا 2022.

ألوان سيارة هونشي H9 عنوان الفخامة بالتفاصيل

سبعة ألوان للدهانات الخارجية.

و 4 تشكيلات من ألوان الفرش الداخلي.

الصورة المرفقة photo توضح كافة الألوان والتفاصيل.

أبعاد هونشي H9 عنوان الفخامة بالتفاصيل

تقدم سيارة هونجي اتش 9 الجديدة بالأبعاد التالية :