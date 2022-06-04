نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وأخيراً الغندورة وصلت البلاد…سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية وأسعار ومميزات ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية وأسعار ومميزات ولا في الخيال، لكل محبين الكلاسيك وعشاق التميز قد جئنا لكم اليوم كل ما يتعلق بمواصفات سيارة لادا نيفا موديل 2022 المتميزة، حيث أنها واحدة من بين السيارات الجديدة التي قد تم طرحها من قبل الشركة الروسية أفتوفاز، حيث أن السيارة تتمتع بالعديد من المزايا منها عجلات دفع رباعي، وتتسم بشكل كلاسيك متميز، حيث أن كان الإصدار الأول من ذلك السيارة المتميزة بعام 1977، وقد تم تحديث السيارة بصفة مستمرة من تطويرات حديثة ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات وأسعار طرحها في العديد من الدول.

سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات عالمية

سيارة لادا نيفا 2022 متميزة دائماً يوجد بها محركين النوع الأول منها يبلغ قوته نحو 1600 سي سي.

يوجد بها محركين النوع الأول منها يبلغ قوته نحو 1600 سي سي. والمحرك الثاني متوفر بقوة تبلغ نحو 114 حصان، كما أن المحرك الثاني يبلغ 2000 سي سي.

تبلغ القوة الحصانية له نحو 168 حصان، والموتور الأول المتعلق بالسيارة يقترن العمل اليدوي.

والنوع الثاني يعمل محرك أتوماتيك يقبل العمل نحو 6 سرعات من النقالات اليدوية المختلفة.

أما بالنسبة للعجلات الموجودة بالسيارة قد تصنيعها من المواد البلاستيكية الغير قابلة للكسر.

والمقاس المتعلق بالجنوط للعجلات لذلك السيارة الرياضية قد يبلغ نحو 15 بوصة.

هذه السيارة تعمل بنظام يطلق عليه الحقن الإلكتروني وذلك الفرامل الرئيسية وأيضاً الفرامل التي تمنع الانغلاق.

وذلك النوع أي بي أس أما بالنسبة لمنافذ السيارة فهي متوفرة من النوع اليو أس بي.

وأيضاً يو اكس ويوجد بها تقنية الاتصال البلوتوث، كما أن متاح بها نقطة اتصال الوايف اي.

وأيضاً نقطة للقيام بشحن كافة الهواتف الذكية لاسلكي، وهي تعمل العمل بدعم تقنية الأندرويد أوتو وأيضاً ابل كار بلاي.

أبرز عيوب سيارة لادا نيفا 2022

على الرغم من وجود العديد من المميزات في السيارة ولكنها تعاني من بعض العيوب كما أشار البعض.

المقصورة الداخلية للسيارة ضيقة جداً وبالرغم من أن حجم السيارة كبير.

غير مناسبة للعديد من الافراد لأنها تحتوي على ناقل حركة مقترن بالماتور.

ناقل الحركة يعمل يدوياً وهذا يعني أنها بحاجة للمزيد من التطويرات والتكنولوجيا.

سعر سيارة لادا نيفا 2022