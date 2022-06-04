نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على سيارة احلامك مع تمويل سيارات شركة التيسير وتعرف على الشروط الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات شركة التيسير من التمويلات الممتازة التي يبحث عنها الكثير ، حيث أصبح حلم امتلاك سيارة من الأحلام التي يصعب تنفيذها في ظل ارتفاع أسعار السيارات بمختلف أنواعها، وهنا ظهر دور شركات التمويل التي تمنح المواطن تمويلات لشراء السيارات ضمن العديد من التمويلات التي تقدمها لأغراض مختلفة، وتعتبر شركة التيسير من الشركات الشهيرة في مجال التمويل وخاصة تمويل السيارات، واستطاعت بالفعل تحقيق أحلام العديد من الأفراد الذين يحلمون بامتلاك سيارة ولكن الحالة المادية لم تمكنهم من ذلك، حيث تمنح المتقدم للتمويل تمويلات ميسرة السداد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وذلك بدون رسوم وخلال 24 ساعة فقط من التقديم على الطلب، كما أن فترة السداد تصل إلى 5 سنوات على الأكثر.

شروط تمويل سيارات شركة التيسير

تضع شركات التمويل عدة ضوابط وشروط للراغبين من الاستفادة من التمويلات التي تقدمها، ومن شروط التيسير للتمويل:

حددت الشركة عمر الحصول على تمويل من 21 عام إلى 65 عام.

كما يشترط للحصول على تمويل التيسير قضاء 3 شهور على الأقل داخل المؤسسة التي يعمل بها.

وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى المتقدم للتمويل.

يجب أن يكون راتب المواطن بدون تأمينات لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

مزايا تمويل التيسير للسيارات

يحصل المتقدم للتمويل من شركة التيسير على عدة مزايا، أهمها:

تطبق الشركة جميع قواعد وضوابط شريعة الإسلام، وهذا من أهم مميزات التيسير للتمويل .

. الاستفادة من عرض 50:50، والذي يتيح للعميل الحصول على نصف التمويل في بداية الأمر وتقسيط الباقي على سنتين.

الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن، بدون ضمانات.

كما يحصل المواطن على التمويل بدون تحويل راتبه الشخصي.

إمكانية متابعة الأقساط الشهرية وقيمة كل قسط عبر موقع الشركة الإلكتروني.

يتم التأمين على السيارة بشكل كامل، كما توجد إمكانية لإعادة السيارة مرة أخرى.

يمكن للمستفيد من التمويل السداد خلال فترة تصل إلى 5 سنوات ما لم يستفيد من عرض 50:50.

الأوراق المطلوبة لتمويل التيسير