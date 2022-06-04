نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش اليابان رجع تاني سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة كلياً toyota Brado الأكثر مبيعاً في السوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع من متابعين السيارات الأحدث على مستوى الوطن العربي والعالم عن تويوتا ماركة السيارة المعروفة بتويوتا هي الماركة الأفضل على الإطلاق لمعظم محبين السيارات حيث أن تلك السيارة يتواجد بها العديد من المميزات الرائعة وبسعر مميزة لجميع متسخدمينها والان السيارة الجديدة سيارة تويوتا لاند كروزربرادو الفئة الجديدة أصبحت هي من يكون عليها الطلب خاصة بعد أن استطاعت أن تجلب العديد من المبيعات وتعد هي السيارة الأكثر مبيعاً في خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري تويوتا برادو الجديدة كلياً ادهشت العالم ليس الوطن العربي فقط تفاصيل مميزات السياراة لكل محبي تويوتا.

تويوتا لاند كروزر برادو 2023

الأكثر مبيعاً الأسواق هي التويتا في الفترة الأخيرة في الوطن العربي حيث أنها تتمتع بالكثير من المميزات الرائعة والتي تبدأ بأن السياراة لها شاشة كبيرة ومميزة تكون مقدر بتسعة بوصات، السيارة أيضاً صدرت بفئتين مختلفتين الفئة الأولى والتي تكون عملها من خلال الوقود والفئة الأخرى الثانية والتي تكون بالعمل بمحرك سداسي والأخر ثماني، تويوتا دائماً ما تبهر الجميع فقد استطاع شركة تويوتا أيضاً أن تدخل في تلك السيارة الجديدة ميزة الأمان المميز لقائد السيارة حتى تجعله في نسبه سلامة من الخطر بإحتياطات أمان مبهرة، أيضاً المقعد الأمامي للسيارة وهو مقعد السائق يمكن التحكم فيه بثلاثة كهربائياً، وتكون السيارة بقوة بالغة 164 حصان و4 سلندر، والأبرز بين الجميع هو اتساع التانك أو خزان البنزين ليمكنه حمل 87 لتراً وهو رقم كبير للغاية عند وجودة في سيارة فهو ضعف السيارات الأخرى.

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر في السعودية الجديدة

تبدأ أسعار السيارة على حسب الفئة فتبدأ الفئة الأولى من السيارة بسهر 165 ألف ريال سعودي، ويتم ترواح الأسعار في الفئات الأخرى إلى أن تكون أعلى فئة بسعر 221 ألف ريال سعودي، وبمقارنة الإمكانيات المختصة بالسيارة العديدة بالسعر المطروح فإنها من أجمل السيارات والأبرز في الإمكانيات في تلك الفئة السعرية في العام الحالي، لذلك فإنها استطاعت أن تحقق العديد من المبيعات والأرباح خلال الأيام القليلة التي طرحت فيها في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي.