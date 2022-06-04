نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سيارة الصحراء” مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 ووسائل الأمان بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد سوق السيارات إحدى الأسواق الرائجة وواسعة الانتشار في العالم ولهذا تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل مع بداية كل عام عن أسعار الإصدارات الجديدة من السيارات ومن ضمنها سيارة ميتسوبيشي باجيرو التي تم طرحها مؤخراً إلى الأسواق من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية ذائعة الصيت، وهي من السيارات الشهيرة في منطقة الوطن العربي عامة ومنطقة الخليج بشكل خاص نظراً لقوتها الكبيرة وسرعتها العالية ومواصفاتها الرائعة التي تجعلها مطلباً للعديد من محبي السيارات، وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله تقرير تفصيلي مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

وفيما يلي سنذكر لكم مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 التي يرغب العديد من الأشخاص في شرائها.

السيارة مزودة بمحرك بنزين، دفع رباعي بسعة 5 لتر وقوة 189 حصان وعزم دوران 325 نيوتن لكل متر كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ذي خمس سرعات.

تشتمل السيارة من الداخل على مساحة واسعة وثلاث صفوف من المقاعد الناعمة والمدفئة.

تحتوي السيارة على شاشة معلومات وترفيه ذكية تعمل بخاصية اللمس.

السيارة مزودة بنظامي Android Auto وApple Carplay بالإضافة إلى عدد من مداخل USB.

تحتوي السيارة على (مدخل AUX، راديو HD، واجهة HDMI، راديو فضائي، واي فاي، ثمانية مكبرات صوت، Bluetooth، فرامل يد كهربائية، نوافذ كهربائية، مكيف أتوماتيك، شاحن لاسلكي، مسند لليد، حامل أكواب للصف الثاني، عجلة قيادة مغلفة).

وسائل الأمان في سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 والسعر

كما تحتوي السيارة على العديد من أنظمة الأمان التي توفر أقصى حماية للركاب والسائق ومنها ما يلي:

وسائد هوائية أمامية وجانبية.

كاميرا خلفية متعددة الزوايا.

ستائر هوائية جانبية.

نظام VSA للمساعدة على ثبات السيارة على الطريق.

نظام ITPMS لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

نظام الفرامل المانعة للإنزلاق.

نظام FCA لتجنب الاصطدام الأمامي.

نظام ASTC للتحكم في الجر والاستقرار.

نظام RDM الذي يساعد على الحد من مغادرة الطريق.

نظام LDWS للتحذير عند مغادرة الطريق.

ويبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 5 باب 132,250 ريال سعودي بينما يصل سعر باجيرو 2022 3 باب 126.500 ريال سعودي.