للبيع سيارات شيفروليه تاهو مستعملة موديل 2010 وحتى 2014 بأرخص الأسعار، تتوفر بمدينة الجوف للبيع سيارة شيفروليه تاهو قصير ltz موديل 2010 فل كامل أوتوماتيك، السيارة مفحوص ومجددة ايرباقات سليمة والبودي علي الشرط، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي والممشي 222 ألف كيلو متر. تتميز بفتحة سقف، نوافذ كهرباء أتوماتيك، مقاعد جلد كهرباء وملبسة، تشغيل عن بعد، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، شاشة، مثبت سرعة، تحكم دركسيون، مرايا كهربائية، ، مكيف خلفي منفصل، مداخل شاحن وشنطة كهرباء. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 30 ألف ريال.

تاهو مستعمل للبيع في السعودية

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعمل أوتوماتيك موديل 2014 بدون دبل، الماكينة والجير والشاص والايرباقات بحالة الوكالة على الشرط، البودي أيضاً بحالة الوكالة عدا الكلوت مرشوش، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي بقوة 355 حصان والممشى 320 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ليد، تشغيل السيارة عن بعد، إكسسوارات كروم، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف متعدد المناطق، جنوط مقاس 18 انش، نظام تثبيت سرعة، دخول وتشغيل ذكي للسيارة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، نظام صوتي فاخر، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد جلد وشاشة وسطية. وصل أعلى سوم إلى 46500 ريال والسعر المطلوب 52 ألف ريال.

تتوفر بمدينة جدة للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعمل أوتوماتيك موديل 2010 دبل، البودي لا يوجد به ملاحظات سوى رش بالصدام بدون حوادث سابقة، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي والممشي 300 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية للتنبيه عند الرجوع إلى الخلف، خاصية التنبيه قبل الاصطدام، كاميرا للرؤية الخلفية، خاصية المساعدة في الركن، فرامل طوارئ، خاصية اكتشاف النقطة العمياء، خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، فتحة سقف، مقاعد جلد. السعر المطلوب 35 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

عروض بيع تاهو مستعمل

تتوفر بالمنطقة الشرقية للبيع سيارة شيفروليه تاهو مستعمل موديل 2012، البودي شد بلد والمحركات على الفحص والممشى 194 ألف كيلو متر فقط، محرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي والجير أوتوماتيك. تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، نوافذ كهرباء، فرامل ABS مانعة للانزلاق، حساس للتنبيه عند الخروج عن المسار، سنترلوك، منافذ للشحن والطاقة ومقاعد جلد. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 47 ألف ريال والسعر المطلوب 53 ألف ريال.