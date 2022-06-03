الوحش اليابانى وصل.. سيارة سوزوكي اسبريسو اوتوماتيك 2022 في السعودية ارخص واقوى سيارة بمواصفات واسعار جبارة

الوحش اليابانى وصل.. سيارة سوزوكي اسبريسو ، لقد أصدرت الشركة اليابانية سوزوكي سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة التي تكون من ضمن السيارات الهاتشباك، بالإضافة إلى أنها أرخص سيارة كروس أوفر ذات الحجم الصغير تحت المدمجة بالأسواق العربية، وتعد من السيارات الاقتصادية من حيث الامكانيات والتجهيزات التي تكون مناسبة لسعرها مما يجعل من السيارات المفضلة لفئة محددة من المستهلكين، ونحن سوف نستعرض لكم أهم مواصفات ومميزات وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية عبر السطور القادمة.

الوحش اليابانى وصل.. سيارة سوزوكي اسبريسو

تدعم السيارة الكثير من الواصفات وتجهيزات الأمان والسلامة التي تكون من أهم المزايا التي تمتلكها ويبحث عنها العملاء وأهم مواصفاتها ما يلي:

تمتلك السيارة محرك تيريو ثلاثي الأسطوانات تبلغ سعته 1000 سي سي.

يولد قوة تصل إلى 67 حصان عند 5.500 لفة بالدقيقة.

الحد الأقصى لعزم الدوران تقدر 90 نيوتن متر عند 3.500 لفة بالدقيقة المحرك متصل بناقل حركة يدوي يحتوي على 5 سرعات.

السرعة القصوى للسيارة 150 كم ساعة.

الألوان المتوفرة منها البرتقالي والأحمر.

تصل مساحة صندوق الأمتعة بالخلف 239 لتر.

قياس جنوط السيارة المعدنية 14 بوصة.

معدل استهلاك السيارة للوقود 4.9 لتر كل 100 كم بداخل المدينة.

مميزات سيارة سوزوكي أسبريسو 2022

تحتوي السيارة على كثير من المزايا وأنظمة السلامة والأمان والعديد من وسائل الترفيه ومن مزاياها التالي:

يوجد بالسيارة أحزمة أمان و2 من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية للسائق والراكب الأمامي.

يوجد في السيارة مخرج يو إس بي ومنفذ أيكس وبلوتوث وراديو ومشغل سي دي.

تتميز عن غيرها بوجود قفل مركزي يعمل بنظام التحكم عن بعد.

متوفر بها حساسات ركن خلفية حتى يكون من السهل على السائق ركن السيارة.

جهاز إنذار لعدم السرقة مع توفير ميزة تثبيت السرعة.

نظام فرامل مانعة الانغلاق ABS.

أيضاً لا يمكن ألا نذكر وجود شاشة ترفيه كثير الاستخدامات وتعمل من خلال اللمس بالإضافة إلى أنها تدعم تقنية أبل كاربلاي.

سعر سيارة سوزوكي اسبريسو في السعودية

بعد ما ستعرضنا لكم مواصفات ومميزات سيارة اسبريسو 2022 لا بد من أن يكون لديكم علم بما هو سعر السيارة في السعودية حتى يستطيع كل فرد يرغب في شراء السيارة الحصول عليها، فقد تم طرحها في السعودية بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي.