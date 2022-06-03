نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس 2023 الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات الأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا يارس 2023 الجديدة هي واحدة من أكثر السيارات المطلوبة عالمياً من قيل العملاء, حيث أن أسعار السيارة متناسب جداً مع العديد من العملاء مع العلم بأن السيارة لها العديد من المميزات التي سوف نتعرض لها فيما بعد, وقد أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن الإصدار الجديد من سيارتها من الطراز تويوتا يارس التي تحتوي علي العديد من المواصفات التقنية العالية, وتنافس تويوتا يارس العديد من السيارات من الطرازات ذات الهيكل السيدان مثل سيارات جيلي امجراند الجديدة موديل 2023 وهي أيضاً من السيارات الصينية التابعة لشركة جيلي الصينية والتي تتصدر محركات البحث علي شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعية, كما أن هناك منافسة أيضاً مع تويوتا كامري الجديدة موديل 2023 وهي أيضاً من السيارات الاعتمادية التي يبحث عنها العديد من العملاء. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل Toyota yaris 2023 الجديدة من تويوتا وسيتم التعرض إلي كافة المواصفات وعرض بعض الصور الخاصة بالسيارة خلال السطور القليلة القادمة.

تويوتا يارس 2023 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن أحد أهم منتجاتها في عام 2023 وهي السيارة تويوتا يارس العملية ذات الشكل الخارجي الرياضي الذي يجذب انتباه العديد من محبي السيارات في العالم, وتحتوي السيارة الجديدة علي مصابيح ليد مزودة بأنظمة الإضاءة الهالوجينية والتي تعمل بالنهار, كما أن بها مصابيح ضباب أمامية وشبكات تهويه للمحرك ذات شكل انسيابي يجعلها تبدو متألقة.

وكذلك أعلنت الشركة عن أن هناك العديد من وسائل الرفاهية المختلفة داخل السيارة ومنها إمكانية التحكم في السيارة من خلال أزرار التحكم الموجودة في عجلة القيادة, كما أن بها شاشة عرض 7 بوصة تتمتع بخاصية اللمس وأيضاً يوجد بالسيارة حساسات المطر الخاصة بتحديد سرعة المساحات أثناء نزول المطر, كما يوجد بها أيضاً أماكن مخصصة لحفظ الأكواب أو المشروبات وعدد (4) سماعات تضمن وصول الصوت وتوزيعه علي كافة السيارة, كما يوجد بها نظام التشغيل الذكي (start engine) ونظام تثبيت السرعة.

وقد تعرضت شركة تويوتا إلي عرض إمكانيات وأداء محرك تويوتا يارس والذي يعتبر واحد من أكثر المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود والذي يستهلك حوالي 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر. وتقدر السعة اللترية له هي 1.5 وعدد (4) أسطوانات وبقود 107 حصان وبعزم حتي 140 نيوتن للمتر. كما أن معد التسارع للوصول من 0 إلي 100 كم / س في زمن قدره 11 ثانية وقد تم تحديد السرعة النظرية للموتور بقيمة 220 كم / س

أما عن معاملات الأمان التي توفرها يارس 2023 فإن هناك العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي, كما أن هناك نظام التحكم الإلكتروني في الفرامل كهربائياً (EBD) وأيضا نظام فرامل (ABS) ويوجد أيضا بالسيارة نظام مراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات وبيانها في حينه, وأيضا بها نظام الفرامل الأوتوماتيكي أثناء الركن.

كما أنه تم الإعلان من بعض المعارض عن سعر السيارة المخطط يتراوح من 52 ألف ريال سعودي للفئة الأولي وصولاً إلي 54 ألف ريال سعودي للفئة الثانية, أما أعلي فئة فتكون بمبلغ 56 ألف ريال سعودي, وعلي جميع العملاء الراغبين في اقتناء السيارة التكرم بتحري الأسعار حيث إن الأسعار المشار غليها بعاليه هي أسعار مقربة.