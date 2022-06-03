نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط الراجحي وعبداللطيف جميل سيارات تويوتا أقل من 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم كل من شركة عبد اللطيف جميل الشركة الرائدة في عالم السيارات عروضًا على سيارات تويوتا في يناير 2022 بالاشتراك مع بنك الراجحي الأشهر في المملكة العربية السعودية، والذي سنشرحه في تقريرنا التالي.

تأجير السيارات بتحويل الراتب: دفعة أولى%0

بدون هامش ربح 0%

بدون رسوم إدارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى40%

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين للكورولا يبدأ من 4.76% و يارس 5.07%

العروض الخاصة بتقسيط تويوتا بنظام دون تحويل الراتب على بنك الراجحي

أما في نظام تقسيط سيارات تويوتا ولكزس من عبد اللطيف جميل بالاشتراك مع بنك الراجحي بخصوص تأجير السيارات بدون تحويل الراتب فعليك أن تسدد خمسة بالمائة دفعة أولى تبدأ من، وستدفع رسوم ادارية 1% وكذلك بالنسبة لـ القسط فسيكون شهري منخفض، وليس بالكبير، وستسدد الدفعة الأخيرة حتى35 % أما بالنسبة لمدة التقسيط فستصل لـ المدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من9.63%.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( كورولا) 72,000 5 سنوات 4.76% 920 28,800

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( يارس) 53,185 5 سنوات 5.07% 689 21,274

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( كورولا) 82,000 5 سنوات 4.76% 1,048 32,800

كيفية التقديم

تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض تويوتا لكزس.

الاتصال على الرقم 8001241222.

الشروط والأحكام الخاصة بتقسيط سيارات عبد اللطيف جميل تويوتا ولكزس لابد أن تعلم أن جميع السعوديين والغير سعوديين سيخضعون لتطبيق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 16 يناير 2022 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط. *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

الراجحي للسيارات تقسيط بالاشتراك مع عبد اللطيف جميل السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة

يمكنك تقسيط سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 952 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر، ويمكن أيضًا تقسيطها بدفعات شهرية 962 ريال سعودي، أو تقسيط سيارة يارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 بـ دفعات شهرية 1011 ريال سعودي فترة سداد ستين شهر، أو تقسيط سيارة كورولا 2021 أكس إل أي بدفعات شهرية تصل لـ 1152 فترة سداد ستين شهر، أو تقسيط كورولا 2021 اكس ال اي المطور بدفعات شهرية تصل لـ 1210 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر، أو تقسيط كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1285 ريال سعودي بفترة سداد خمس سنوات.

ويمكنك أيضًا تقسيط تويوتا راش 2021 استنادرد بتقسيط 1140 ريال سعود، أو تقسيط تويوتا راش 2021 جي ال بدفعات شهرية 1217 ريال سعودي فترة سداد 60 شهرًا، أو يمكنك تقسيط سيارة تويوتا إنوفا 2021 أساسي الدفعات الشهرية 1639 ريال سعودي، أو تقسيط سيارة فورتشنر 2021 جي إكس 2 الدفعات الشهرية 1867 فترة سداد 60 شهر، أو بمبلغ 2027 ريال دفعة شهرية فترة السداد 60 شهر، او يمكنك تقسيط برادو 2021 تي اكس الدفعات الشهرية 2437 ريال سعودي فترة سداد 60 شهر، الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.