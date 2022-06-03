أفخم السيارت الجديد .... سيارة تويوتا كأمري الجديدة 2023 أهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

سيارة تويوتا كأمري الجديدة 2023 ،قامت الشركة المطورة لسيارة تويوتا بإصدار السيارة الجديدة الخاصة بالجيل الجديد، وهي تويوتا كأمري، حيث أنها تتمتع بمميزات لا مثيل لها، ولم توجد في السيارات السابقة، فقد جاءت بالعديد من التعديلات الجديدة التي لا مثيل لها، وهذا ما جعلها تنافس السيارات الجديدة، لذلك سوف نحاول أن نوافيكم بأهم التفاصيل عنها فهي من اجمل السيارات الموجودة على الساحة.

سيارة تويوتا كأمري الجديدة 2023

أهم مواصفات سيارة تويوتا كأمري 2023

تتمتع هذه سيارة تويوتا كأمري 2023 الجديدة بالعديد من المواصفات التي تجعلها الأفضل، ومنها:

تحتوي السيارة على ثلاثة محركات متنوعة، المحرك الأول يعمل بأربع أسطوانات وبقوة تبلغ 209 حصان,

المحرك الثاني الموجود في السيارة يمنحها قوة عالية، وأداء رائع وهو يحتوي على ستة أسطوانات وقوته تبلغ 305 حصان.

محرك السيارة الثالث حديث للغاية، وهو يعمل بشكال عالي عن باقي المحركات السابقة، فهو يعمل بنظام الكهرباء والوقود بقوة تبلغ 211 حصان.

معدل استهلاك الوقود للسيارة تبلغ 22.1 كيلومتر لكل لتر وقود وهذا ما يجعلها لا تستهلك الوقود بشكل كبير.

مميزات سيارة تويوتا كأمري 2023

هذه السيارة الرائعة تتمتع بالعديد من المميزات، وهي:

الشكل الخارجي الخاص بالسيارة رائع للغاية.

تحتوي السيارة على فوانيس جديدة للإضاءة، وهي تحتوي على افضل الإطارات الرياضية المصنوعة من الألومنيوم.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 19 بوصة وهي متنوعة .

تحتوي السيارة على درجة عالية من الرفاهية، وهذا يوجد في كابينة السيارة.

يمكنك التحكم في السيارة بشكل سهل للغاية من خلال الأزرار التي توجد على عجلات القيادة.

تحتوي السيارة على شاشة كبيرة مقدارها 7 بوصة.

مقدمة السيارة تتميز باللون الأسود، ويوجد بها أغطية للمرايا الجانبية سوداء.

السيارة تحتوي على معدلات عالية من الأمان.

يوجد بالسيارة نظام للفرامل، ونظام لتوزيعها برؤية كاملة عند القيام بركن السيارة.

تحتوي السيارة على نظام للفرامل تلقائي.

يوجد بالسيارة أنظمة لتحديد مسار الحركة، وهي تمكنك من تثبيت السرعة بشكل مميز.

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