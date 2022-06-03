نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاقة الروسية تتألق… سيارة لادا نيفا 2022 الروسية اهم مميزاتها وفئاتها وأسعارها فى السعودية في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 الروسية، قامت شركة لادا نيفا الروسية بالعودة إلى أطلاق أحدث موديلاتها مرة ثانية وذلك بتصميم رائع وحديث وتجديدات في خلف السيارة بالتصميم العصري المميز، ولمعرفة تفاصيل ومميزات ومواصفات سيارة لادا نيفا الجديدة فتابعوا معنا السطور التالية. سيارة لادا نيفا 2022 الروسية مواصفات لادا نيفا 2022 إن هذه السيارة لها محرك 1700 سي سي بقوة حصان 80 حصان ودرجة دوران تصل إلى 127 نيوتن/متر

وطول يصل إلى 4.40 متر وتسمى سيارة لادا نيفا ترافيل التي تتبع سيارات الطرق الوعرة الجديدة

وتم تصميم سيارة لادا نيفا الجديدة بتصميم جديد مزود بنظام الدفع الرباعي وهي ماخصصت للطرق الوعرة القاسية لكن

أسعارها متوسطة إلى حد كبير ونسب سرعتها متوسطة أيضا حيث تصل نسبة السرعة بها في مسافة 100 كيلو متر خلال 19 ثانية.

أن هذه السيارة من أوائل السيارات في عام 2020 التي لاتعمل بنظام start/stpop engine وتعمل بتقنية بصمة الصوت.

قد قامت شركة لادا الروسية بإطلاق سيارتها الجديدة لادا لارجوس بمحرك شديد يساعد على زيادة السرعة

ويمكن تحويلها من مساحة مقاعد إلى شاحنة ذات مقعدين ويستطيع قائد السيارة التخلص من الصف الثالث من المقاعد بسهولة وتوجد بها جنوط مقاسه 15 بوصة.

توجد بهذه السيارة مصابيح للإضاءة الشديدة تعمل بتقنية الليد وتم تعديل المقاعد وتصميمها بأحدث

وأقوى الخامات، وتوجد بالسيارة تقنيات مخصصة لحماية الجوانب وتم تجديد المقصورة من الداخل مع الاحتفاظ بالشكل الكلاسيكي لها.

يوجد بها درجة دوران 129 نيوتن/متر وتم تعديل مستويات الصوت داخل السيارة ليكون أكثر عزل للصوت

ومنع وصول الأصوات داخل السيارة ليكون أكثر عزل للصوت وأيضا منع الاهتزاز داخل السيارة ومحرك هذه السيارة يعمل بالبنزين. الفئات الموجودة في سيارة لادا نيفا 2022 يوجد أكثر من نسخة لسيارة لادا نيفا وهي لإدارة نيفا Bronto , Legeng, Travel

وهي لإدارة نيفا Bronto , Legeng, Travel ولادا نيفا Prestige وتقوم النسختين Legend, Bronto

بتصميم السيارة الأساسي لكن النسخة travel هي النسخة المحدثة من السيارة

وتقوم على بناء مختلف يقترب كثيرا إلى سيارة شيفروليه لكن النسخة Prestige تميزت بوجود بعض التجديدات المختلفة

مثل مصدات مصنوعة من مادة البلاستيك وشبكة أمامية تم إعادة تصنيعها وعتبة في جانب السيارة. سعر لادا نيفا 2022 في السعودية وصل سعر لادا نيفا في السعودية فى اختلاف أصداراتها إلى سعر 34 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة العملاقة الروسية تتألق... سيارة لادا نيفا 2022 الروسية اهم مميزاتها وفئاتها وأسعارها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاقة الروسية تتألق… سيارة لادا نيفا 2022 الروسية اهم مميزاتها وفئاتها وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.