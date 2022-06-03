نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افخم 10 سيارات على الاطلاق في 2022 واسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك مجموعة من السيارات التي يمكن أن نوصفها بالفخامة. تلك السيارات مختلفة في مواصفاتها سواء من ناحية الحجم أو المواصفات أو المحرك وسنستعرض لكم افخم 10 سيارات لعام 2022. كما سننشر متوسط اسعار السيارات الفخمة في المملكة العربية السعودية.

افخم 10 سيارات في عام 2022 السيارة الأولى: مرسيدس سي ال ايه كلاس

سيارة رائعة جدًا من ناحية الإمكانيات ويمكن أن تشتريها في المملكة العربية السعودية في الفئرة السعرية التي تكون ما بين 122500 ريال إلى 215000 ريال سعودي. تتميز بتصميم رائع ومحرك قوي يزيد عن سعة 2.0 لتر وشاحن توربيني بقوة 221 حصان.

السيارة الثانية وهي سيارة بي إم دبليو الفئة 2 جران كوبيه.

من السيارات ذات القوة والمتانة في عصرها. وسعرها في المملكة العربية السعودية ما بين 131000 ريال سعودي وحتى 168000 ريال سعودي. تصميمها رائع وتتميز بتقنيات رائعة في المحرك والشاسيه وناقل الحركة الرياضي ثماني سرعات. ونظام إم. سبورتس.

السيارة الثالثة وهي كاديلاك سي تي 4

من السيارات الرائعة سيارة كاديلاك سي تي 4 وسعرها يتراوح ما بين 123000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية إلى 217000 ريال سعودي.

سيارة مرسيدس ايه كلاس السيارة الرابعة

وهذه سيارة قمة في الروعة والامكانيات وسعرها يبدأ من 125000 ريال سعودي ويمكن أن ترتفع في فئاتها الأعلى إلى 131 ألف ريال سعودي.

السيارة الخامسة السيارة اودي ايه 3 ذات المواصفات العالية

ويمكننا أن نقول أن السيارة اودي ايه 3 ذات المواصفات العالية من السيارات الرائعة. والتي يبلغ سرعها متراوحًا ما بين 124000 ريال سعودي وحتى 161000 ريال سعودي.

السيارة السابعة وهي سيارة تيسلا موديل 3

وتلك السيارة كهربائية ذاتية القيادة ورائعة جدًا لكن لم تنزل بعد في المملكة العربية السعودية. سعرها في الوقت الحالي يصل لـ 44990 دولار أمريكي ولديها معدل تسارع من صفر إلى ستين ميل في الساعة خلال 5.8 ثانية.

السيارة الثامنة وتلك السيارة اودي ايه 4

وهذه سيارة جيدة جدا أسعارها ما بين 150000 ريال سعودي وتصل إلى 206000 ريال سعودي.

أما السيارة التاسعة فهي سيارة جينيسيس جي 70

وهذه سيارة متميزة جدا وسعرها ما بين 138000 ريال سعودي وحتى 206000 ريال سعودي وفخمة جدًا هذه السيارة.

السيارة العاشرة وهي السيارة لكزس أي اس ذات الإمكانيات الجبارة

وسعرها ما بين 14000 ريال سعودي وحتى 191 ألف ريال سعودي.