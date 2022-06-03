نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر لاندكروزر برادو 2023 الشكل الجديد تعرف على موعد نزول برادو 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر لاندكروزر برادو 2023 . أعلنت عنها شركة تويوتا مؤخرا بشكل رسمي حيث تعتبر شركة تويوتا من أقوي الشركات المتخصصة والرائدة في صناعة أفضل وأقوي وأفخم سيارات الدفع الرباعي. حيث كشفت الشركة بأنه تمت إضافة مواد أفخم في داخلية السيارة مع إضافة تقنيات حديثة أكثر تطورا من الموديلات السابقة. كما تأتي لاندكروزر برادو 2023 بمظهر خارجي أنيق وفاخر ذات مظهر شرس. ينتظر عشاق ومحبي سيارات تويوتا بشغف كبير نزول السيارة إلى الأسواق حيث إشارات تقارير صحفية أخيرة أن سوف يكون موعد نزول برادو 2023 إلى الأسواق في صيف عام 2022 بدلا من صيف عام 2023. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مميزات ومواصفات land cruiser prado 2023 التي كشفت عنها شركة تويوتا. فتابعوني لمعرفة كافة التحديثات التي حصلت عليها المركبة.

مواصفات وسعر لاندكروزر برادو 2023

يعتبر هذا الطراز من السيارات بأنه افضل طراز من سيارات الدفع الرباعي متعدد الاستخدامات. هذا بالإضافة إلى حصوله على محرك قوي جدا يقدم أعلي أداء على الطرق الصعبة والواعرة. فدعونا نعرفكم على مواصفات وسعر لاندكروزر برادو 2023 :

ستحصل السيارة على تصميم خارجي مختلف وجديد.

كما تأتي السيارة بأحدث التقنيات الجديدة التي تتصل مع الجوالات الذكية وأنظمة مساعدة السائق.

وجود الكثير من مواصفات الأمان والسلامة المتطورة.

حصلت land cruiser prado 2023 على مقصورة جديدة كليا.

على مقصورة جديدة كليا. تم تحسين أنظمة توجيه السيارة لتتمكن من أقتحام أصعب الطرق والتضاريس الواعرة والصخرية.

كذلك تأتي السيارة بمحركات هايبرد سعة 2.5 لتر وسعة 2.7 لتر.

تم استبدال محرك ديزل 4 سلندر سعة 2.8 لتر في الطراز الحالي. ليحل محله محرك v6 سعة 3.3 لتر تيربو الجديد. يعمل على الديزل ليولد قوة 309 حصان. و700 نيوتن متر من عزم الدوران.

يوجد في تويوتا لاندكروزر 2023 الشكل الجديد مصابيح أمامية مطورة.

الشكل الجديد مصابيح أمامية مطورة. تتميز السيارة بشبكة سقف جديدة ذات لون أسود قادرة على حمل الكثير من الأمتعة.

حصلت السيارة على نظام معلومات وترفية حديث.

عجلة القيادة قالبة للتعديل.

جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة.

نظام أبل كار بلاي.

نظام أندرويد أوتو.

داخلية برادو 2023 تتميز بمساحة واسعة وفسيحة تتسع لعدد كبير من الركاب.

تتميز بمساحة واسعة وفسيحة تتسع لعدد كبير من الركاب. يبلغ طول السيارة نحو 4850.

كما يبلغ عرض السيارة نحو 1980.

موعد نزول برادو 2023

يتساءل العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم متي ينزل موديل 2023 . حيث كشفت شركة تويوتا عن الموعد الرسمي لنزول برادو 2023 الذي سوف يكون في الربع الأخير من العام الجاري 2022 بدلا من عام 2023 وبالتحديد في نهاية شهر أغسطس القادم 2022. سوف تكون السيارة متوفرة لدي جميع الوكلاء بالكثير من الألوان الجذابة والرائعة.

سعر برادو 2023

كما كشفت أيضا شركة تويوتا عن أسعار السيارة في الأسواق وهي جاءت كالتالي :

سعر برادو 2022 في السعودية يتراوح ما بين 166.000 ألف ريال سعودي. وما بين 222.000 ألف ريال سعودي.

أما عن سعر السيارة في مصر هو يتراوح ما بين 826.000 ألف جنيه مصري. وما بين 1.106.000 جنيه مصري.

كانت هذه هي مواصفات وسعر لاندكروزر برادو 2023 أعزائي المتابعين الذي تم الكشف عنها حتي الآن. فنرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن هذه المركبة القوية.