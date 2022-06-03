بـ 6000 ريال فقط.. احصل على ارخص سيارات تويوتا كورولا وأكورد في السعودية بموديلات حديثة! (اسماء السيارات)

سيارات تويوتا مستعملة بحالة ممتازة بدون أعطال أو عيوب كالجديدة تماماً حتى وأن كنت تمتلك سيارة مسبقاً فهذا العرض سيهمك بكل تأكيد لان أسعار السيارات المعروضة مغري جداً وخاصة مع أرتفاع اسعار السيارات عالمياً .

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سيارات تويوتا مستعملة في السعودية

1_ سيارة هوندا أكورد 2009 مستعملة :-

تعد سيارات هوندا من أقوى السيارات اليابانية ولاسيما هذه السيارة والتي تم إصدارها في نهايات عام 2008م وتم الكشف عنها رسميًا في جميع الأسواق في بدايات عام 2009م ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

يمكن للسيارة أن تقطع مسافة قدرها 270 ألف كيلو متر كأقصى حد لها في مدة زمنية قصيرة.

تعمل السيارة بوقود البنزين ولونها الخارجي أسود اللون وتقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

سعرها في سوق المستعمل يبلغ 10 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب.

2_ سيارة تويوتا كورولا 2004 مستعملة :-

أما سيارات كورولا فهي غنية عن التعريف إذ أنه منذ أول موديل لها وهي تحتل عرش السيارات الأكثر شهرة والتي من بين أبرز مواصفات سيارتنا اليوم ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2004م وتعمل بالبنزين لقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر مسافة.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي بينما لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من أربعة أبواب.

سعر السيارة في سوق المستعمل تبلغ حوالي 8 آلاف ريال سعودي.

3_ سيارة تويوتا كورولا 2004 مستعملة :-

وهذه السيارة هي فئة أخرى من سيارة تويوتا كورولا 2004 السابقة ومن أهم مواصفاتها أنها:-

تم إصدار السيارة في نفس العام في 2004م وتقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر.

نوع الوقود هو البنزين ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي رصاصي وسعرها في سوق المستعمل يبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

4_ سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة :-

بينما تويوتا كورولا التي تم إصدارها في 2006م هي نسخة متطورة من التي تم إصدارها في عام 2004م والتي قامت الشركة بعمل بعض التعديلات عليها ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

عدد كيلو مترات السيارة التي يمكنها قطعها هي 520 ألف كيلو متر بالبنزين.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات ولونها الخارجي أبيض.

عدد أبواب السيارة تبلغ أربعة أبواب بسعر 6 آلاف ريال سعودي.