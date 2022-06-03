سيارة الشباب المذهلة... سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 الجديدة أحداث مواصفاتها وأسعارها الخيالية

سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 الجديدة، يريد الجميع معرفة معلومات عن سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 فهي من السيارات الرائعة التي تساعدكم على قضاء وقت ممتع في السفر لكافة الأماكن، وهي خاصة بالرحلات الرياضية، والمغامرات، فهي لا تتأثر بالتعرجات أو الطرق الصعبة، حيث أنها مصنوعة بجودة عالية من أفضل الخامات التي تعطيك مزيد من الأمان مما يحميك من عمل الحوادث، فأنت بأمان دائمًا.

سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 الجديدة

إن هذه السيارة الرائعة من افضل السيارات الموجودة في الأسواق السعودية، ومن أهم مميزاتها ما يلي:

محرك السيارة يبلغ 6 سأندرا، ويوجد بالمحرك ناقل يدوي يتم تزويده بخمس سرعات.

القوة الخاصة بسرعة السيارة تبلغ 268 حصان.

العجلة الخاصة بالسيارة ثلاثية الأبعاد، وتمت صناعتها من الجلد,

يوجد في السيارة نافذة خلفية تحتوي على مزيل للضباب.

يتم غلق الأبواب بشكل إلكتروني بعد خروجك من السيارة.

السيارة سهلة الفتح فيمكنك دخولها من غير مفتاح.

يوجد في السيارة كاميرا خلفية تسهل عليك عملية الركن.

السيارة من الداخل ذات حجم مناسب ومتسع فهي تتسع لخمس ركاب.

تم تزويد السيارة من الداخل بتكييف وهو يسهل عليك عليك الشعور بالراحة في أوقات الصيف.

يوجد بالسيارة محرك مصمم للدفع الرباعي، وهذا عامل مساعد في القيادة بشكل كبير.

يوجد في السيارة محرك الدفع الرباعي، حيث أنها تقوم بمساعدة القائد خلال القيادة.

المحرك الخاص بها يحتوي على ناقل مانيوال أو يدوي يمكنك أن تستخدم ما تشاء.

تم تغطية مقعد السيارة المطاط، وهذا ما يسهل عليك حفظها بشكل دائم.

تصميمها رائع للغاية، حيث أنها سهلة التنظيف وذات شكل مميز يجذب الجميع.

تحتوي على الكثير من طرق الأمان التي لتجنب الاصطدام عند السير.

أسعار سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022